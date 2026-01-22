Letarolta a járvány az egyik legnépszerűbb balatoni várost: rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el – a fél iskola lebetegedett
alatonkenesén jelentősen megnőtt az influenzás megbetegedések száma az utóbbi napokban, ami miatt az egyik helyi általános iskola rendkívüli tanítási szünetet tart – írja az Origo.
A Pilinszky János Általános Iskolában a 217 diákból hétfőn 109-en, kedden pedig már 130-an hiányoztak a fertőzés miatt. A tanári kar és a technikai személyzet is érintett volt, így az intézményvezetés három napos szünetet rendelt el. Pénteken szakemberek végzik el az ózonos fertőtlenítést, ezt követően – várhatóan jövő hétfőtől – újraindulhat a tanítás.
A járvány a település más lakóit is elérte: Ambrus Gábor polgármester is megfertőződött, jelenleg otthon lábadozik. A hivatal ügyeit ez idő alatt az alpolgármester, Győrfi Károlyné irányítja.
Az alpolgármester a portál megkeresésére elmondta: a helyi háziorvosok is jelentős számú betegről számoltak be, a megbetegedések száma a szokásosnál jóval magasabb.Hozzátette ugyanakkor, hogy a településen nincs vészhelyzet, különösebb további intézkedésekre nem volt szükség. Érdekességként említette, hogy az óvodában szerencsére nem alakult ki hasonló arányú fertőzés.
