Deviza
EUR/HUF381,68 -0,69% USD/HUF324,99 -1,3% GBP/HUF438,6 -0,75% CHF/HUF411,35 -0,49% PLN/HUF90,94 -0,34% RON/HUF74,97 -0,61% CZK/HUF15,74 -0,4% EUR/HUF381,68 -0,69% USD/HUF324,99 -1,3% GBP/HUF438,6 -0,75% CHF/HUF411,35 -0,49% PLN/HUF90,94 -0,34% RON/HUF74,97 -0,61% CZK/HUF15,74 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 197,21 +3,21% MTELEKOM1 948 +2,53% MOL3 810 +5,89% OTP38 940 +2,45% RICHTER10 540 +3,84% OPUS552 -0,18% ANY8 000 +2,56% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 382,17 +0,61% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 640,52 +2,92% BUX125 197,21 +3,21% MTELEKOM1 948 +2,53% MOL3 810 +5,89% OTP38 940 +2,45% RICHTER10 540 +3,84% OPUS552 -0,18% ANY8 000 +2,56% AUTOWALLIS155 0% WABERERS5 300 0% BUMIX10 382,17 +0,61% CETOP4 215,05 +2,93% CETOP NTR2 640,52 +2,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Balaton
járvány
Balatonkenese

Letarolta a járvány az egyik legnépszerűbb balatoni várost: rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el – a fél iskola lebetegedett

Balatonkenesén az influenzajárvány miatt háromnapos szünetet rendeltek el a helyi általános iskolában, ahol a diákok több mint fele hiányzott, valamint a polgármester is megfertőződött.
VG
2026.01.22, 20:00

alatonkenesén jelentősen megnőtt az influenzás megbetegedések száma az utóbbi napokban, ami miatt az egyik helyi általános iskola rendkívüli tanítási szünetet tart – írja az Origo.

nl20260118tihanyszantod25 Letarolta a járvány az egyik legnépszerűbb balatoni várost: rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el – a fél iskola lebetegedett
 

A Pilinszky János Általános Iskolában a 217 diákból hétfőn 109-en, kedden pedig már 130-an hiányoztak a fertőzés miatt. A tanári kar és a technikai személyzet is érintett volt, így az intézményvezetés három napos szünetet rendelt el. Pénteken szakemberek végzik el az ózonos fertőtlenítést, ezt követően – várhatóan jövő hétfőtől – újraindulhat a tanítás.

A járvány a település más lakóit is elérte: Ambrus Gábor polgármester is megfertőződött, jelenleg otthon lábadozik. A hivatal ügyeit ez idő alatt az alpolgármester, Győrfi Károlyné irányítja.

Az alpolgármester a portál megkeresésére elmondta: a helyi háziorvosok is jelentős számú betegről számoltak be, a megbetegedések száma a szokásosnál jóval magasabb.Hozzátette ugyanakkor, hogy a településen nincs vészhelyzet, különösebb további intézkedésekre nem volt szükség. Érdekességként említette, hogy az óvodában szerencsére nem alakult ki hasonló arányú fertőzés.

Ennyi vendégéjszakát töltött el a magyar 2025-ben: a számok alapján mindenki eljutott nyaralni kétszer is — váratlan turisztikai adatok érkeztek

A tavalyi a hazai turizmus új rekordéve, amikor az előző évi rekordját is megdöntötte, a vendégek száma meghaladta a 20 milliót. Erről Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke a turizmus 2025. évi előzetes eredményeit értékelő sajtótájékoztatón nyilatkozott

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu