Kiderült a világ egyik legnagyobb országáról: amerikai invázióra készül, elkezdte felkészíteni a hadseregét – száz éve nem történt ilyen

Kanada katonai vezetése precedens nélküli lépésre szánta el magát: modellezte, miként reagálna egy esetleges amerikai támadásra. A tisztviselők szerint az invázió valószínűtlen, a helyzet mégis jól mutatja a NATO szövetségi rendszerének repedéseit.

A kanadai hadsereg több mint száz év után először dolgozott ki forgatókönyvet egy feltételezett amerikai katonai invázióra / Fotó: NurPhoto via AFP

Az Independent értesülései szerint a kanadai fegyveres erők olyan modellt készítettek, amely egy amerikai katonai betörés esetén alkalmazandó stratégiát vázol fel. Két magas rangú tisztviselő szerint a terv több pillérre épül:

aszimmetrikus hadviselésre;

drónok bevetésére;

valamint európai szövetségesek segítségének kérésére.

A hangsúly végig azon van, hogy a dokumentum nem operatív haditerv, hanem elrettentő, felkészülési gyakorlat.

A modell abból indul ki, hogy egy amerikai támadás délről, villámgyorsan indulna meg, stratégiai infrastruktúrák elfoglalásával.

A kanadai hadsereg elismeri: sem létszámban, sem technikában nem tudna hagyományos módon szembeszállni az Egyesült Államokkal. Ezért a védekezés kulcsa nem konvencionális hadviselés lenne: szabotázs, rajtaütések, dróncsapások és folyamatos zaklatás.

Egy tisztviselő szerint a koncepciót részben az afganisztáni mudzsahedek taktikája ihlette, akik a szovjet hadsereget kifárasztó, csapás–visszavonulás módszerekkel tartották sakkban. A cél nem területvédelem, hanem súlyos veszteségek okozása egy megszálló erőnek.

Egy esetleges támadás esetén Kanada azonnal segítséget kérne más nukleáris hatalmaktól, elsősorban Franciaországtól és az Egyesült Királyságtól. David Fraser nyugalmazott vezérőrnagy szerint egy Kanada elleni támadás globális reakciót váltana ki, és európai hadihajók, repülőgépek is megjelennének az ország védelmében.

Kanada retteg, hogy az 51. állammá válik

A háttérben Donald Trump amerikai elnök ismétlődő kijelentései állnak, amelyekben Kanadát „az 51. államként” emlegette. Az elmúlt hónapokban Trump figyelme újra Kanada felé fordult, különösen az északi, sarkvidéki térség sebezhetőségét hangsúlyozta. Párhuzamosan az elnök nyíltan beszél Grönland megszerzéséről is, amely a NATO-tag Dánia fennhatósága alá tartozik.