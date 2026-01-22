Putyin főideológusa elárulta, hova röpítik Európában az első atombombát

Ha Európa folytatja, úgymond az Ukrajnával kapcsolatos békemegállapodás blokkolását, Oroszország egy éven belül atomcsapások sorozatát indíthatja el. Elsődleges célpont: Németország. Másodlagos: Nagy-Britannia – mindezt a Kremlhez közeli, oroszországi főideológusnak tekintett Szergej Karaganov történész-politológus mondta el egy interjúban az amerikai Tucker Carlson neves tv-újságírónak.

Szergej Karaganov: ha Európa nem ért a szóból, jöhet az atomcsapás / Fotó: Anadolu via AFP

Ha ők (Nyugat-Európa) nem állítják meg ezt az értelmetlen háborút Ukrajnában, kénytelenek leszünk megtámadni Európát hagyományos fegyverzettel, majd következő lépésként nukleáris fegyverekkel végrehajtott csapássorozat jön

– mondta Carlsonnak az orosz politológus. Az amerikai újságíró kérdésére, hogy mennyi idő múlva kerülhet sor Európa oroszországi nukleáris fegyverekkel való megtámadására, Karaganov annyit mondott: „Nu, god”. Vagyis egy éven belül.

Karaganov: ha Európa nem ért a szóból, szigorúan meg kell büntetni

Karaganov az interjú bevezetőjében hangsúlyozta: „Oroszország feladatainak egyike: kijózanítani Európát. Bízunk benne, hogy ez nukleáris fegyverek bevetése nélkül, csak az alkalmazásukkal való fenyegetések révén elérhető. De ha az európaiak folytatják a háború támogatását...szigorúan meg kell őket büntetni” – mondta Karaganov.

Európa, az Ursula von der Leyen és Manfred Weber nevével fémjelzett brüsszeli EU-vezetés kijózanítására egyre több kísérletet látunk. Ugyan Davosból, a világ gazdasági-politikai elitjét évente egyszer összegyűjteni hivatott svájci üdülő-kisvárosból idén is hiányzott Kína és India első számú vezetője (a taccsra tett Oroszországból még középsúlyú nacsalnyikok sem jöttek el), viszont hat év szünet után személyesen is jelen volt Donald Trump amerikai elnök.

Az orosz atomarzenál

Félhivatalosan Oroszországnak körülbelül hatezer taktikai (kisebb) és stratégiai (nagyobb, megatonna nagyságrendű) nukleáris fegyvere, döntően hidrogénbombája lehet. A technika mai állása szerint egy Hiroshima erősségű atombomba ma a korszerű, két-három fokozatú hidrogénbombáknak csak a „kis” indítótöltete, a gyutacsa lenne.