Óriási fordulat, meggondolta magát a lengyel elnök: Nawrocki mégis eljön Orbán Viktorhoz – nem akárki jelentette be
A lengyel államfő december 3-án Magyarországra utazott a visegrádi csoport csúcstalálkozójára, most pedig nagyon úgy tűnik, újabb látogatás áll a küszöbön Karol Nawrocki részéről– erről a Do Rzeczy írt.
Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Karol Nawrocki találkozott akkor tárgyalt a V4-es országok vezetőivel, így
- a Cseh Köztársaság,
- a Szlovák Köztársaság
- és a Magyarország
elnökéve. A megbeszélések fő témái az energia- és gazdasági együttműködés, a regionális biztonság, valamint az Európai Unió politikájával szembeni ellenállás voltak.
Természetesen támogatjuk az Európai Unióban való részvételt, de a demokrácia azt jelenti, hogy konstruktív kritikából, párbeszédből kivesszük a részünket. Erre való a Visegrádi Csoport, hogy legyen bátorságunk és erőnk megmondani nyugat-európai partnereinknek, hogy a migrációs és klímakérdésekben nem értünk egyet – mondta Nawrocki.
Szerinte ez nem egy Európa-ellenes narratíva, hanem egy olyan, amely a közös ügy, az Európai Unió iránti aggodalomból fakad.
Karol Nawrocki mégis eljön Orbán Viktorhoz
Korábban a lengyel elnök úgy döntött, hogy magyarországi látogatásának programját kizárólag a visegrádi csoport elnökeinek esztergomi csúcstalálkozójára korlátozza és nem találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel. Pedig ezt előzetesen a lengyel fél hivatalosan bejelentette.
Most azonban Józef Orzeł, a Ronin Klub társalapítója egy YouTube-csatornának adott interjújában arról is beszélt, hogy
Nawrocki elnök találkozni fog Orbán Viktor miniszterelnökkel a magyarországi választási kampány során.
Orzeł úgy fogalmazott, hogy ez jó hír, mivel néhány héttel ezelőtt még erre nem kerített sort a magyar miniszterelnök moszkvai látogatására hivatkozva „Nawrocki továbbra is egy jobboldali kormányt támogat Magyarországon, ezért megy oda” – fogalmazott a Ronin Klub elnöke.
A Ronin Klub egy jobboldali politikai vitaklub, amely 2007 januárja óta működik Varsóban. A szervezet alapítói Józef Orzeł, a klub neve a japán hagyományra, „igaz ügyért harcoló lovagra”utal. A Ronin Klub egy zárt csoport, amelynek tagságát elsősorban a PC és a PiS holdudvara adja.. Az aktív politikusok azonban nem jogosultak a részvételre.
Nawrockit számos kritika érte a lengyel belpolitikában, amikor törölte eredeti találkozóját Orbán Viktorral. A kialakult helyzetnek finoman szólva sem örült mindenki.
Orbán mellett Trump, Hszi Csin-ping és Modi, a világ leghatalmasabb országainak vezetői a közelmúltban találkoztak Putyinnal. Most akkor mindet bojkottálni fogjuk?
– tűnődött Slawomir Mentzen, az Új Remény vezetője, aki egyben a Konföderáció egyik legfontosabb arca is. De azt a kérdést is feltette, hogy "vajon az Oroszországgal folytatott béketárgyalásokat is bojkottálnánk, ha valaki csodával határos módon meghívna minket az asztalhoz?".