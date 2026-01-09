Óriási fordulat, meggondolta magát a lengyel elnök: Nawrocki mégis eljön Orbán Viktorhoz – nem akárki jelentette be

A lengyel államfő december 3-án Magyarországra utazott a visegrádi csoport csúcstalálkozójára, most pedig nagyon úgy tűnik, újabb látogatás áll a küszöbön Karol Nawrocki részéről– erről a Do Rzeczy írt.

Karol Nawrocki mégis eljön Orbán Viktorhoz / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, Karol Nawrocki találkozott akkor tárgyalt a V4-es országok vezetőivel, így

a Cseh Köztársaság,

a Szlovák Köztársaság

és a Magyarország

elnökéve. A megbeszélések fő témái az energia- és gazdasági együttműködés, a regionális biztonság, valamint az Európai Unió politikájával szembeni ellenállás voltak.

Természetesen támogatjuk az Európai Unióban való részvételt, de a demokrácia azt jelenti, hogy konstruktív kritikából, párbeszédből kivesszük a részünket. Erre való a Visegrádi Csoport, hogy legyen bátorságunk és erőnk megmondani nyugat-európai partnereinknek, hogy a migrációs és klímakérdésekben nem értünk egyet – mondta Nawrocki.

Szerinte ez nem egy Európa-ellenes narratíva, hanem egy olyan, amely a közös ügy, az Európai Unió iránti aggodalomból fakad.

Karol Nawrocki mégis eljön Orbán Viktorhoz

Korábban a lengyel elnök úgy döntött, hogy magyarországi látogatásának programját kizárólag a visegrádi csoport elnökeinek esztergomi csúcstalálkozójára korlátozza és nem találkozik Orbán Viktor miniszterelnökkel. Pedig ezt előzetesen a lengyel fél hivatalosan bejelentette.

Most azonban Józef Orzeł, a Ronin Klub társalapítója egy YouTube-csatornának adott interjújában arról is beszélt, hogy

Nawrocki elnök találkozni fog Orbán Viktor miniszterelnökkel a magyarországi választási kampány során.

Orzeł úgy fogalmazott, hogy ez jó hír, mivel néhány héttel ezelőtt még erre nem kerített sort a magyar miniszterelnök moszkvai látogatására hivatkozva „Nawrocki továbbra is egy jobboldali kormányt támogat Magyarországon, ezért megy oda” – fogalmazott a Ronin Klub elnöke.

A Ronin Klub egy jobboldali politikai vitaklub, amely 2007 januárja óta működik Varsóban. A szervezet alapítói Józef Orzeł, a klub neve a japán hagyományra, „igaz ügyért harcoló lovagra”utal. A Ronin Klub egy zárt csoport, amelynek tagságát elsősorban a PC és a PiS holdudvara adja.. Az aktív politikusok azonban nem jogosultak a részvételre.