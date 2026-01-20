Nagyobb a baj a 20 ezres magyar városban, mint hitték: nem tudják újraindítani a fűtést, várni kell – a polgármester kora reggel üzent a lakosságnak

A Barcika Szolg Kft. munkatársai egész éjszaka dolgoztak a távhővezeték javításán. Hatalmas mennyiségű vizet vesztett a rendszer, ezért sokkal lassabban indul újra a fűtés a városban. Mivel a vártnál lassabban töltődik fel a távhővezeték-hálózat, ezért délelőttre prognosztizálják a rendszer indulását, így a radiátorok sem lesznek melegek kora délutánnál hamarabb – írta Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Hozzátette: a Csokonai u. 2–28. és Mikszáth u. 1–17., valamint a Székhelyóvodánál lévő szakaszt kizárták. Ezeken a helyszíneken a helyreállítást akkor tudják megkezdeni, ha a teljes fűtési rendszer újraindult a városban.

Kazincbarcikán 2026. január 19-én dél körül súlyos meghibásodás történt a távhőrendszerben: a távhővezeték kilyukadt, ami miatt leállt a teljes távfűtés és a használati melegvíz-szolgáltatás a város távhővel ellátott részén. A Barcika Szolg Kft. munkatársai délutánra lokalizálták a hibát.

A kimaradás elsősorban a Csokonai és Mikszáth Kálmán utca egyes részeit érinti tartósan, ahol több mint 500 háztartásban (és a Székhelyóvodában) nincs fűtés és meleg víz.

A városvezetés megnyitotta az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőhelyként azoknak, akik nem tudják otthon megoldani a fűtést, vagy átmeneti szállást keresnek. A Barcika Szolg Kft. tájékoztatása szerint a munkatársak teljes kapacitással dolgoznak a hiba elhárításán, és a lakosság türelmét, megértését kérik a szolgáltatás kiesésének idejére.