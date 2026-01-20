Deviza
EUR/HUF385,21 -0,12% USD/HUF329,38 -0,56% GBP/HUF444,05 -0,09% CHF/HUF415,28 +0,04% PLN/HUF91,19 -0,09% RON/HUF75,68 -0,06% CZK/HUF15,86 -0,07% EUR/HUF385,21 -0,12% USD/HUF329,38 -0,56% GBP/HUF444,05 -0,09% CHF/HUF415,28 +0,04% PLN/HUF91,19 -0,09% RON/HUF75,68 -0,06% CZK/HUF15,86 -0,07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 792,13 -0,29% MTELEKOM1 904 -0,32% MOL3 544 -0,06% OTP38 300 -0,08% RICHTER10 390 -1,06% OPUS547 -0,91% ANY7 960 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 322,03 -0,28% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 577,68 -0,48% BUX121 792,13 -0,29% MTELEKOM1 904 -0,32% MOL3 544 -0,06% OTP38 300 -0,08% RICHTER10 390 -1,06% OPUS547 -0,91% ANY7 960 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 322,03 -0,28% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 577,68 -0,48%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Kazincbarcika
távfűtés
fűtés

Nagyobb a baj a 20 ezres magyar városban, mint hitték: nem tudják újraindítani a fűtést, várni kell – a polgármester kora reggel üzent a lakosságnak

Kazincbarcikán a távhővezeték januári meghibásodása miatt a Barcika Szolg Kft. egész éjszaka dolgozott a javításon, a teljes hálózat feltöltése és újraindítása csak délelőtt várható.
VG
2026.01.20, 06:44
Frissítve: 2026.01.20, 08:17

A Barcika Szolg Kft. munkatársai egész éjszaka dolgoztak a távhővezeték javításán. Hatalmas mennyiségű vizet vesztett a rendszer, ezért sokkal lassabban indul újra a fűtés a városban. Mivel a vártnál lassabban töltődik fel a távhővezeték-hálózat, ezért délelőttre prognosztizálják a rendszer indulását, így a radiátorok sem lesznek melegek kora délutánnál hamarabb – írta Szitka Péter, Kazincbarcika polgármestere.

FRANCE-WINTER-COLDWAVE-GAS-RADIATOR-HEATING-THERMOSTAT-LYON Nagyobb a baj Kazincbarcikán, mint hitték: nem tudják visszaindítani a fűtést, várni kell Kazincbarcika
Fotó: Hans Lucas via AFP

Hozzátette: a Csokonai u. 2–28. és Mikszáth u. 1–17., valamint a Székhelyóvodánál lévő szakaszt kizárták. Ezeken a helyszíneken a helyreállítást akkor tudják megkezdeni, ha a teljes fűtési rendszer újraindult a városban.

Kazincbarcikán 2026. január 19-én dél körül súlyos meghibásodás történt a távhőrendszerben: a távhővezeték kilyukadt, ami miatt leállt a teljes távfűtés és a használati melegvíz-szolgáltatás a város távhővel ellátott részén. A Barcika Szolg Kft. munkatársai délutánra lokalizálták a hibát.

A kimaradás elsősorban a Csokonai és Mikszáth Kálmán utca egyes részeit érinti tartósan, ahol több mint 500 háztartásban (és a Székhelyóvodában) nincs fűtés és meleg víz.

A városvezetés megnyitotta az Egressy Béni Művelődési Központot melegedőhelyként azoknak, akik nem tudják otthon megoldani a fűtést, vagy átmeneti szállást keresnek. A Barcika Szolg Kft. tájékoztatása szerint a munkatársak teljes kapacitással dolgoznak a hiba elhárításán, és a lakosság türelmét, megértését kérik a szolgáltatás kiesésének idejére.

Kiborultak a románok, mert magyar gázzal kell fűteniük: nagyon nem tetszik nekik, hogy így mentik meg őket

A román szakértő szerint a magyar irányból érkező gázimport strukturális sebezhetőséget jelent, mert ha az import megszűnik vagy drágul, ellátási válság alakulhat ki Romániában és Moldovában is. A romániai kemény fagyokban pedig csak egyre drágább lesz fűteni.

 

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu