Dráma Ukrajnában, Kijev főpolgármestere felszólította a lakosságot: hagyják el a várost - Klicsko vészhelyzetet hirdetett

Ahogy a hőmérséklet -10°C alá süllyedt , Oroszország tömeges támadást indított az ukrán fővárost éjszaka 242 drónnal és 36 rakétával támadták - írja a The Kyiv Independent.

A támadás energetikai infrastruktúra létesítményeit és több lakóépületet ért el a fővárosban, legalább négy ember halálát és 19 másik megsebesülését okozva.

Kijev: a polgármester a város elhagyására szólítja fel a lakosságot / Fotó: AFP

Mindent megteszünk, hogy a lehető leggyorsabban megoldjuk a helyzetet, azonban a mostani támadás a legkeményebb volt

– mondta Klicsko. A polgármester szerint a lakóépületek felében, mintegy 6 ezer házban szünetel a fűtés.

A városban a vízellátás is kimaradt, vészhelyzeti áramszüneteket vezettek be. A városi közművek vészhelyzeti üzemmódban működnek.

És az előrejelzések szerint az időjárási körülmények a következő napokban nehezek lesznek.

Felszólítom a főváros lakóit, hogy akinek lehetősége van ideiglenesen elhagyni a várost és olyan helyekre költözni, ahol alternatív energia- és hőforrások állnak rendelkezésre, tegye meg

-hangsúlyozta Klicsko.

A polgármester elmondta, hogy a kórházak és a szülészeti osztályok áramellátását és fűtését visszaállították. Mykola Kolisnyk energiaügyi miniszterhelyettes azt mondta, minél kevesebb a fogyasztó, „annál könnyebb kezelni a helyzetet”. Ha nincs fűtés, a lakosok elkezdik használni az áramot otthonaik fűtésére, ami viszont növeli az áramfogyasztást – tette hozzá a tisztviselő.

„Ezért van az, hogy amikor a lakosság nagyobb, mondjuk, falvak és más régiók között oszlik el, akkor kisebb lesz a nyomás konkrétan egy városban” – mondta Kolisnyk a Kyiv Independentnek.

Kijev, amely körülbelül 4 millió lakosnak ad otthont, számos orosz támadást szenvedett el energetikai infrastruktúrája ellen a 2022-es teljes körű háború kezdete óta. Az elmúlt hónapokban Moszkva továbbra is támadta az energialétesítményeket, az ukrán tisztviselők pedig arra figyelmeztetnek, hogy Oroszország régióról régióra megpróbálja leállítani az energiahálózatot.

Az orosz erők január 9-én éjszaka kritikus infrastruktúrát vettek célba a nyugati Lvivi megyében , és elindították új Oreshnik középhatótávolságú ballisztikus rakétájukat.