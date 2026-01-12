Bekövetkezett a legrosszabb: Kijevben megfagynak, tömegeknél nincs fűtés, a lakosság az utcákon tüntet – Zelenszkij kiborult az oroszokra

Kijev energiahelyzete továbbra is rendkívül feszült az elmúlt napok orosz támadásai után. Bár a vízellátást a főváros valamennyi érintett kerületében sikerült helyreállítani, még mindig több mint ezer épület maradt fűtés nélkül, miközben a tartós hideg tovább súlyosbítja a helyzetet. Egyes térségekben mínusz 16 fokos hőmérsékletet is mértek. A városvezetés és a kormány szerint az ellátás stabilizálása csak fokozatosan lehetséges, legkorábban január 15-e körül várható érdemi javulás – számolt be a KISZó.

Kijevben megfagynak, tömegeknél nincs fűtés, a lakosság az utcákon tüntet / Fotó: Hans Lucas via AFP

Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy a közműszolgáltatók és energetikai szakemberek folyamatos, éjjel-nappali munkával jelentősen csökkentették a kiesések mértékét. Míg korábban mintegy hatezer társasház maradt távfűtés nélkül, jelenleg több mint ezer épületben nem biztosított a fűtés. A vízellátásban több kerületben voltak fennakadások, de Klicsko tájékoztatása szerint az érintett lakosságnál már mindenhol újra elérhető a szolgáltatás.

Az áramellátás azonban több városrészben már több mint 40 órán át szünetelt, ami miatt lakók utcai forgalomlassítással próbálták felhívni a figyelmet a helyzet súlyosságára.

A legnagyobb gondot az jelenti, hogy mind a távfűtés, mind a vízszolgáltatás működése az elektromos hálózattól függ. Kijev energiaellátása továbbra is „rendkívül nehéz”, és az időjárás-előrejelzések sem ígérnek enyhülést.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz támadások nem katonai célokat követnek, hanem a lakosság megfélemlítését szolgálják, mivel az energia-infrastruktúrát és lakóépületeket veszik célba.

Tájékoztatása szerint az elmúlt egy hétben Oroszország közel 1 100 csapásmérő drónt, több mint 890 irányított légibombát és több mint 50 rakétát indított Ukrajna ellen, köztük Oresnyik típusú fegyvereket is.

Julija Szviridenko miniszterelnök közölte, hogy Kijevben jelenleg tervezett és rendkívüli áramlekapcsolási ütemtervek vannak érvényben, és a helyreállításhoz időre van szükség. Szavai szerint a fővárosban a javulás irányadó időpontja január 15. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban Oroszország a háború egyik legnagyobb, Kijev energia-infrastruktúrája elleni támadását hajtotta végre, ballisztikus fegyvereket is bevetve, ami a hideg időjárással együtt jelentősen nehezíti a helyreállítást.