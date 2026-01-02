Deviza
Kínának sikerült: jön az új akkumulátor az elektromos autókba, nem fognak többé kigyulladni – itt az ideje elbúcsúzni a lítiumiontól

Szigorú keretrendszert vezetnek be az új technológiának. Kína újabb kulcsfontosságú lépést tett a szilárdtest-akkumulátorok ipari bevezetése felé.
VG
2026.01.02, 07:25
Frissítve: 2026.01.02, 08:40

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a szilárdtest-akkumulátorok fejlesztése Kínában: megjelent az első nemzeti szabványtervezet, amelyet nyilvános társadalmi egyeztetésre bocsátottak – számolt be az e-cars.

BYD elektromos autó május
Kína újabb kulcsfontosságú lépést tett a szilárdtest-akkumulátorok ipari bevezetése felé / Fotó: Shutterstock

A Nemzeti Járműipari Szabványosítási Műszaki Bizottság december 30-án közzétett dokumentuma átfogó keretrendszert ad a szilárdtest-akkumulátorok értelmezéséhez. Iparági források szerint – amelyeket az STCN hírportál idéz – ez csupán az első eleme egy négy részből álló szabványsorozatnak. A későbbi fejezetek a teljesítménykövetelményekre, a biztonsági előírásokra és az élettartamra vonatkozó szabályokat rögzítik majd, miközben külön műszaki specifikáció készül a szilárd elektrolitokra.

Az új szabvány egyik legfontosabb célja a fogalmi tisztázás. Részletesen meghatározza a terminológiát, az osztályozási elveket és a kódolási szabályokat, ezzel egységes műszaki nyelvet teremtve egy olyan területen, ahol eddig gyakran egymásnak ellentmondó elnevezések voltak használatban.

A dokumentum egyértelműen elkülöníti egymástól a folyékony elektrolitos, a hibrid szilárd-folyadék, valamint a valódi szilárdtest-akkumulátorokat. 

Ezzel gyakorlatilag véget vet a szakmailag nehezen értelmezhető „félszilárd” kifejezés használatának, amely az elmúlt években elterjedt az iparági kommunikációban.

Az osztályozás több szempontot is figyelembe vesz: az elektrolit típusa alapján megkülönbözteti a szulfid-, oxid-, polimer-, halid- és kompozitmegoldásokat, a vezető ion típusa szerint pedig például lítiumionos vagy nátriumionos rendszereket. Emellett a tervezett felhasználási terület – nagy energiasűrűségű vagy nagy teljesítményű alkalmazás – is önálló kategóriát kap.

A szabvány egy új, a korábbinál jóval szigorúbb hitelesítési kritériumot is bevezet. Ahhoz, hogy egy akkumulátor hivatalosan szilárdtest-akkumulátornak minősüljön, a meghatározott vákuumos szárítási körülmények között mért tömegveszteség nem haladhatja meg a 0,5 százalékot. Ez jelentős szigorítás a Kínai Autómérnökök Társasága által korábban alkalmazott 1 százalékos határértékhez képest.

A szabvány kidolgozásában részt vevő szakértők szerint, bár a szilárdtest-akkumulátorok elvileg nem tartalmaznak folyékony elektrolitot, egyes szilárd elektrolit anyagok a vizsgálatok során részben lebomolhatnak, ami mérhető tömegveszteséget okoz.

Jelenleg sem Kínában, sem nemzetközi szinten nem léteznek egységes, kifejezetten az autóipari felhasználásra szabott szilárdtest-akkumulátor-szabványok. Az új kínai nemzeti szabványtól azt várják, hogy egységesíti a műszaki elvárásokat, és megkönnyíti az együttműködést az ellátási lánc szereplői között.

