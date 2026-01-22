Kormányinfó – jönnek a januári rezsistop részletei, egy már biztos: minden élethelyzetet figyelembe vesznek

„A rendkívüli hideg következményeit nem szabad a magyar családoknak megfizetni” – fogalmazott Gulyás Gergely csütörtökön a kormányinfón.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy Lantos Csaba energiaügyi miniszter vezetésével egy munkacsoport jött létre. „Egy héten belül konkrét javaslatokat fog tenni, miután sokféle élethelyzet és sokféle számlázási rendszer van” – tette hozzá.

„Valaki gázzal fűt, van olyan is aki árammal, van olyan is aki távhővel fűt, sokan fűtenek palackos gázzal is” – magyarázta. Hozzátetette, hogy

legkésőbb a jövőhét szerdai kormányülésre kidolgozzák a részleteket.

Arról is beszélt, hogy a kormányülésen felhatalmazást adott a kormány Orbán Viktor miniszterelnöknek a béketanácsba való magyar részvétel szentesítésére, ezért a kormányfő csütörtökön Davosba repül.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, hogy a kedvezményes gázfogyasztás sávjába a fogyasztóknak több mint 80 százaléka tartozik.

„A mi javaslatunkat technikailag most dolgozzuk ki: ennek az egyik eleme, hogy

a januári magasabb fogyasztás miatt senki nem kerülhet a drágább sávba”

– mondta.

A miniszter kiemelte, hogy Európában a legolcsóbb rezsiárak Magyarországon vannak. „Amszterdamban körülbelül a 7-szeresét fizetik a magyar áraknak, de Varsóban is több mint 3,5-szeresét fizetik a magyar áraknak” – mondta.

Hozzátette, hogy valamelyest a különbségek mérsékeltek a villamosenergia árak esetében, de így is itthon a legolcsóbb. „Bukarestben 3-szorosa a villanyáram ára, mint Budapesten” – mondta példának a miniszter.

Azt is mondta, hogy nem tarják indokoltnak az ellenzéki pártok javaslatát, hogy köztes sávokat alakítsanak ki, mert a többségnek ez nem adna segítséget.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre elmondta, hogy Magyarország azzal a feltétellel csatlakozik a Donald Trump által életre hívott békatanácshoz, hogy nem kell érte fizetni. Ha a feltételek változnak, akkor majd a kormány eldönti, hogy továbbra is tag akar-e maradni.

„Maga a Fehér Ház is cáfolta, hogy volna fizetési kötelezettség. Nyilvánvaló, hogy a magyarnak és a világsajtónak is van egy része, amely nem szimpatizál az amerikai elnökkel, ezért egy álhírt készséggel átvesznek” – tette hozzá.

Cikkünk frissül.