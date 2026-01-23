Deviza
A Kreml elárulta, mi a béke előfeltétele: az ukrán hadseregnek óriási áldozatot kell hoznia – „enélkül szó sem lehet a megállapodásról"

Moszkva szerint nincs békerendezés ukrán csapatkivonás nélkül a Donyeck-medencéből. A Kreml nem árulja el, pontosan milyen megállapodási keretről tárgyal az Egyesült Államokkal és Ukrajnával.
VG/MTI
2026.01.23, 15:34

Az ukrajnai háború lezárásának egyik kulcsfeltétele Moszkva szerint az, hogy az ukrán hadsereg kivonuljanak a Donyec-medence teljes területéről. A Kreml ugyanakkor nem hajlandó nyilvánosságra hozni a területi rendezés alapjául szolgáló úgynevezett „Anchorage-i formula” részleteit.

Kremlin spokesman Dmitry Peskov kreml
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint addig nem lehet elkezdeni beszélni a háború lezárásáról, amíg az ukrán hadsereg nem vonja ki egységeit a Donyeck-medencéből / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrajnai rendezés egyik alapvető feltétele az, hogy az ukrán fegyveres erők elhagyják a Donyeck-medence területét 

jelentette ki pénteken Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. A nyilatkozat újabb egyértelmű jelzés arra, hogy Moszkva területi kérdésekben nem hajlandó engedni.

Peszkov azonban közölte: a Kreml továbbra sem tartja célszerűnek az úgynevezett „Anchorage-i formula” tartalmának nyilvánosságra hozatalát. Ez a megállapodási keret szolgálna alapul a területi rendezéshez, de Moszkva szerint a részletek kiszivárogtatása jelenleg nem szolgálná a tárgyalások sikerét.

„Nem akarunk nyilvánosan belemenni a tárgyalt rendelkezések részleteibe” – fogalmazott a szóvivő.

A Kreml a béketárgyalásokra is a hadsereget küldi

Peszkov megerősítette, hogy az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú biztonsági csoport első ülésén, amelyet Abu-Dzabiban tartanak, Oroszországot kizárólag katonai vezetők képviselik. A delegáció összetételét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója annyit elárult, hogy az orosz küldöttséget Igor Kosztyukov tengernagy vezeti, aki az orosz fegyveres erők vezérkari főnökségének hírszerző főcsoportfőnökségét irányítja. A delegáció a Kremlben kapott eligazítást Vlagyimir Putyin elnöktől, közvetlenül az amerikai féllel folytatott egyeztetések után.

Az Egyesült Államokat a tárgyalásokon Steven Witkoff elnöki különmegbízott, Jared Kushner üzletember, Donald Trump veje, valamint Josh Gruenbaum, a Fehér Ház vezető tanácsadója képviselte.

A szóvivő arról is beszélt, hogy Kirill Dmitrijev orosz és Steven Witkoff amerikai elnöki különmegbízott az orosz-amerikai gazdasági munkacsoport társvezetőiként külön kétoldalú megbeszélést tartanak Abu-Dzabiban.

Peszkov kitért az Egyesült Államokban befagyasztott orosz vagyonra is. Elmondása szerint ezek összege valamivel kevesebb, mint 5 milliárd dollár. Moszkva álláspontja szerint ezeket az eszközöket fel lehetne használni a harcok során súlyosan megrongálódott területek helyreállítására.

„A Donyec-medencében található területek valóban jelentős károkat szenvedtek a harcok során” – hangsúlyozta Peszkov, egyértelművé téve, hogy Moszkva a jövőbeni rendezést szorosan összekötné a térség újjáépítésének kérdésével.

Putyin váratlanul megmutatta az új Oroszország-térképet: ez nem sok jót ígér Ukrajnának – fotón látszanak a határok

Az elnök hangsúlyozta, hogy Moszkva kész a békés rendezésre, de szigorú feltételeket szab a konfliktus lezárásához. Putyin a hagyományos év végi élő sajtótájékoztatón biztosította honfitársait, hogy az ukrajnai offenzívák a tervek szerint haladnak, a lehetséges területszerzést pedig már egy új Oroszország-térképen is feltüntették.

 

