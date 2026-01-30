Mi történt az éjjel? Trump teljesen váratlanul rendkívüli döntést hozott: nem tűri tovább, hogy Amerikát közvetlen közelről fenyegessék az oroszok és a kínaiak

Az amerikai elnök vámok kivetésével fenyegette meg azokat az országokat, amelyek kőolajjal látják el Kubát, ezzel is fokozva a Washington által az orzságra gyakorolt nyomást – írja a BBC.

Trump teljesen váratlanul rendkívüli döntést hozott / Fotó: AFP

Az új illetékek tervezetét egy elnöki rendeletben közölték, bár a konkrét vámtételekről vagy az érintett országok listájáról egyelőre nem közöltek részleteket. Donald Trump visszatérően fenyegető fellépést sürget Kuba és annak kommunista vezetése ellen.

Kedden az elnök kijelentette, hogy Kuba „hamarosan elbukik”, mivel régi szövetségese, Venezuela már nem küld sem olajat, sem pénzt az országnak, miután Nicolás Maduro elnököt január 3-án amerikai erők elfogták. Korábban a dél-amerikai nemzet becslések szerint napi 35 000 hordó olajat szállított Kubának.

A csütörtökön kiadott elnöki rendeletben Trump úgy fogalmazott:

„A kubai kormány politikája, gyakorlata és tevékenysége szokatlan és rendkívüli fenyegetést jelent.” Emellett azzal vádolta Havannát, hogy „az Egyesült Államok veszélyes ellenfeleinek” ad otthont.

A vámok azokat az országokat célozhatják meg, amelyek „közvetlenül vagy közvetve olajat értékesítenek vagy bármilyen más módon biztosítanak Kubának”. Trump korábban felszólította Kubát, hogy

„kössenek alkut, mielőtt túl késő lenne”, bár sem az alku feltételeit, sem a szigetországra váró esetleges következményeket nem részletezte.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök akkoriban úgy reagált: Washingtonnak nincs erkölcsi alapja arra, hogy alkut kényszerítsen az országára.

A Trump-adminisztráció azon taktikája, amellyel lefoglalják a szankcionált venezuelai olajszállító tartályhajókat, már most súlyosbította az üzemanyag- és áramellátási válságot Kubában. Az országban rendszeresek a tervezett áramkimaradások, a lakosság pedig küzd a megbízható villamosenergia-szolgáltatás hiányával.

Bruno Rodriguez kubai külügyminiszter nemrég kijelentette: a karibi szigetországnak „abszolút joga van üzemanyagot importálni” bármely hajlandó exportőrtől, „az Egyesült Államok egyoldalú kényszerítő intézkedéseitől való függés vagy beavatkozás nélkül”.