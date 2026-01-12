Deviza
ÉKM
Építési és Közlekedési Minisztérium
irányítás
Lázár János
Csepreghy Nándor

Lázár János váratlanul átadta az Építési és Közlekedési Minisztérium irányítását, ő veszi át – ez az indok

A miniszter világossá tette, mi következik most. Lázár János jó okkal adja át az Építési és Közlekedési Minisztérium vezetését, egyben a lehetséges utódját is megnevezte.
Hecker Flórián
2026.01.12, 11:40
Frissítve: 2026.01.12, 11:49

Némiképp váratlan, de logikus döntést jelentett be Lázár János a hétfői Közlekedésinfó névre keresztel sajtótájékoztatójának egy pontján.

Lázár János
Lázár János váratlanul átadta a minisztériuma vezetését, ő veszi át / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Az erről szóló részletes tudósításunk itt olvasható, az esemény jelenleg is tart. A miniszter részletes információkkal szolgált az elmúlt években elvégzett közlekedéspolitikai eredményekről, majd kisebb meglepetést okozva megnevezte lehetséges utódját.

Lázár János váratlanul átadta a minisztériuma vezetését, ő veszi át

Az Építési és Közlekedési Minisztérium minisztere egy újságírói kérdésre először is emlékeztetett rá, hogy az alkotmány értelmében négy évente mindenképpen új kormány alakul. Jelen esetben ebből a szempontból mindegy, hogy a Fidesz vagy az ellenfele győz, mindenképpen új kabinet áll fel 2026 áprilisa után.

Lázár János szerint jó tudni, hogy Magyarországon

  • új utat 6 év alatt lehet építeni,
  • vasutat pedig 9 év alatt.

Ez azért van így, mert önmagában az engedélyeztetés 3 évet vesz igénybe és akkor még nem esett szó a kisajátításokról, a közbeszerzésekről és a megvalósításról.

Ez ugyanígy volt korábban is, 1990-ben is. Minden hatalomban lévő kormány csak azokat a terveket tudja megvalósítani, amelyek már fiókban vannak.

