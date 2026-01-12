Lázár János váratlanul átadta az Építési és Közlekedési Minisztérium irányítását, ő veszi át – ez az indok

Némiképp váratlan, de logikus döntést jelentett be Lázár János a hétfői Közlekedésinfó névre keresztel sajtótájékoztatójának egy pontján.

Lázár János váratlanul átadta a minisztériuma vezetését, ő veszi át / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Az erről szóló részletes tudósításunk itt olvasható, az esemény jelenleg is tart. A miniszter részletes információkkal szolgált az elmúlt években elvégzett közlekedéspolitikai eredményekről, majd kisebb meglepetést okozva megnevezte lehetséges utódját.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium minisztere egy újságírói kérdésre először is emlékeztetett rá, hogy az alkotmány értelmében négy évente mindenképpen új kormány alakul. Jelen esetben ebből a szempontból mindegy, hogy a Fidesz vagy az ellenfele győz, mindenképpen új kabinet áll fel 2026 áprilisa után.

Lázár János szerint jó tudni, hogy Magyarországon

új utat 6 év alatt lehet építeni,

vasutat pedig 9 év alatt.

Ez azért van így, mert önmagában az engedélyeztetés 3 évet vesz igénybe és akkor még nem esett szó a kisajátításokról, a közbeszerzésekről és a megvalósításról.

Ez ugyanígy volt korábban is, 1990-ben is. Minden hatalomban lévő kormány csak azokat a terveket tudja megvalósítani, amelyek már fiókban vannak.