Deviza
EUR/HUF384,91 +0,04% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF444,05 -0,09% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,43 +0,05% RON/HUF75,68 +0,11% CZK/HUF15,86 -0,32% EUR/HUF384,91 +0,04% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF444,05 -0,09% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,43 +0,05% RON/HUF75,68 +0,11% CZK/HUF15,86 -0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 471,07 +0,04% MTELEKOM1 842 +1,3% MOL3 154 +0,13% OTP36 960 -0,03% RICHTER10 230 0% OPUS545 -1,28% ANY7 200 +1,39% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS5 320 -1,88% BUMIX10 193,64 -0,1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 559,66 +0,34% BUX116 471,07 +0,04% MTELEKOM1 842 +1,3% MOL3 154 +0,13% OTP36 960 -0,03% RICHTER10 230 0% OPUS545 -1,28% ANY7 200 +1,39% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS5 320 -1,88% BUMIX10 193,64 -0,1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 559,66 +0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
közlekedés
Lázár János
havazás

Meghozta a döntést Lázár János: átalakítja a vasúti közlekedést – vannak, akik most nem mehetnek tovább, „ez hó nélkül is összetett művelet"

Az építésügyi és közlekedési miniszter azt írta: jóváhagyta, hogy várakozzanak a tehervonatok. Lázár János közölte, hogy most nem lehet időt vesztegetni.
VG
2026.01.07., 14:46

„Az áru várhat, az utas nem: a havazás legintenzívebb időszakában mérsékeljük a tehervonati forgalmat a magyar vasúthálózaton” – közölte Lázár János a Facebookon.

ORBÁN Viktor; LÁZÁR János
Meghozta a döntést Lázár János / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Benko Vivien Cher

Az építésügyi és közlekedési miniszter azt írta: jóváhagyta, hogy a MÁV csoport pályaműködtető vállalata átmenetileg várakoztassa a tehervonatokat, hogy ezzel is utat biztosíthasson a hálózaton feltorlódó személyszállító vonatoknak. 

Hozzátette, hogy tehervonat híján kevesebb váltóállításra van szükség, ami csökkenti a meghibásodások esélyét. A miniszter azt írta, hogy a pályán meghibásodó tehervonat mentése és eltávolítása hó nélkül is összetett művelet, most azonban kifejezetten időigényes feladatot jelent a szakembereknek. 

Ezzel most nem veszíthetünk időt: első a személyközlekedés fenntartása. Bár a ma hajnalra ránk szakadt, tíz éve nem látott mennyiségű hó ma már több helyen okoz fennakadást a vasúti közlekedésben, 

„az ilyen és ehhez hasonló haváriakezelő intézkedéseknek köszönhetően mindenütt járnak a vonatok, a MÁV biztonságos alternatívát kínál mindenkinek a közlekedéshez” – írta Lázár János.

Lázár János korábban az utakkal kapcsolatban közölte, hogy a gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint az M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás, de folyamatosan úton vannak a gépek. 

Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata országszerte havas, latyakos. A látási viszonyok az időjárásnak megfelelően korlátozottak lehetnek.

Folyamatos a védekezés, a Magyar Közút hálózatán 481, az MKIF-nél 87 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban csaknem 85 ezer tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid-oldat áll rendelkezésre. Ezt egészítik ki a további, regionális vállalatok kapacitásai.

A vasút helyzetével kapcsolatban a miniszter arról számolt be, hogy a váltók tisztítása folyamatos, de a sűrű havazás miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek. 

A vonatközlekedésben néhány helyen vannak fennakadások, de az eljutás minden vonalon biztosított. A vonatközlekedésben az ország nyugati részében jellemzően 15-20 perc körüli késésekkel közlekednek vonatok, de egy-egy vonat esetében jelentősebb késés is előfordul.

Lázár János: Nélkülük nem menne! 

Közel 1000 ember dolgozik a MÁV-csoportnál közvetlenül a hóhelyzet kezelésén, a hó okozta műszaki vagy fizikai akadályok elhárításán, a meghibásodások megelőzésén - írta ki a közösségi oldalára összefoglalóját szerdán délután Lázár János. 

Mint közölte, „folyamatos készenlétet tartunk, munkatársaink az éjjeli és a hajnali órákban is terepen vannak: mára virradóan összesen mintegy 1200 db kitérő takarítását végezték el. Az intenzív havazás miatt sok helyre többször is vissza kellett térniük az éjszaka folyamán. Minden hadra fogható járművünk sínen és úton van, a megerősített hóügyelet érdekében csak a személyszállító társasághoz több, mint 220 kollégát hívtunk be rendkívüli szolgálatba."

A miniszter felhívta rá a figyelmet, hogy csak a főváros térségében 36 kiemelt szolgálati helyen nappal 300, éjszaka és hajnalban 150 fő takarította a havat, dolgozott az utasforgalommal érintett területek síkosságmentesítésén. 

Köszönjük a munkájukat, nélkülük nem sikerülne!


- így Lázár János. 

Folyamatosan frissülő cikkünkben beszámolunk arról, hogy szerdán az országban hogyan alakul a hóhelyzet: milyen hatással van az élet több területére, például az utakon hol és milyen lezárások, torlaszok alakulnak ki, valamint a magyar kormány és a rendkívüli helyzetre létrehozott operatív törzs milyen intézkedéseket jelent be.

Időjárás

Időjárás
907 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
aszály

Orbán Viktor már többször emlegette, a havazással végre megoldódhat ez az égető probléma

A kritikus szárazság veszélye hosszú ideje sújtja Magyarországot is.
2 perc
közlekedés

Meghozta a döntést Lázár János: átalakítja a vasúti közlekedést – vannak, akik most nem mehetnek tovább, „ez hó nélkül is összetett művelet"

Az építésügyi és közlekedési miniszter azt írta: jóváhagyta, hogy várakozzanak a tehervonatok. Lázár János közölte, hogy most nem lehet időt vesztegetni.
9 perc
Donald Trump

Pszichológiai fegyvert vet be Grönland ügyében Dánia: friss jelentés figyelmeztet a gazdaság siralmas állapotára

Trump tavalyi hivatalba lépése óta többször is jelezte: szeretné, ha az ásványkincsekben, földgázban és kőolajban gazdag Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu