Deviza
EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF442,48 +0,31% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,49 -0,14% CZK/HUF15,89 -0,08% EUR/HUF384,17 -0,04% USD/HUF328,73 +0,13% GBP/HUF442,48 +0,31% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,49 -0,14% CZK/HUF15,89 -0,08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX112 890,19 +1,67% MTELEKOM1 818 +1,43% MOL2 984 +1,47% OTP35 880 +2,17% RICHTER9 910 +0,45% OPUS556 +1,26% ANY7 060 -0,57% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 089,85 +0,67% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 524,53 +1,92% BUX112 890,19 +1,67% MTELEKOM1 818 +1,43% MOL2 984 +1,47% OTP35 880 +2,17% RICHTER9 910 +0,45% OPUS556 +1,26% ANY7 060 -0,57% AUTOWALLIS147,5 -1,69% WABERERS5 300 +0,75% BUMIX10 089,85 +0,67% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 524,53 +1,92%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Orbán Viktor: Trump megadta a kegyelemdöfést a liberális világrendnek, 2026 egy új korszak kezdete

null
hőmérséklet
Lázár János
havazás

Lázár János brutális számokat közölt a téli készültségről

Késő estére szinte országos havazás lehet. Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárás.
VG
2026.01.05., 11:14

A dél felől beborul az ég, és délelőtt még csak a déli tájakon, délután már egyre többfelé várható havazás – jelezték hétfőre a várható időjárást. 

Lázár János brutális számokat közölt a téli készültségről = Fotó: Lázár János / Facebook

A Köpönyeg közölte, hogy késő estére szinte országos havazás lehet, ugyanakkor a délkeleti országrészben eső, havas eső lehet a csapadékforma. 

Az északias szél megélénkül. Fagypont körül alakul a hőmérséklet, így a lehulló hó több helyen megmarad. Havas, latyakos útszakaszokra kell készülni.

Az építési és közlekedési miniszter vasárnap közölte, hogy forródrót indult a közlekedőknek. Lázár János azt írta, hogy a tömegközlekedők a facebook.com/Mavinform1, az autósok pedig a facebook.com/MagyarKozut felületen kaphatnak friss információkat az utak állapotáról. 

A politikus a posztjában úgy fogalmazott, hogy „Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, ha feltétlenül szükséges!”

Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra. A miniszter a Facebookon közölte, hogy

  • 739 téli elhárításra alkalmas jármű
  •  213 sórakodásra alkalmas rakodógéppel
  • 2301 szakemberrel 12 órás váltott műszakban
  • 80 000+ tonna útszóró sóval
  •  0–24 órás megerősített ügyelettel

készülnek a télies napokra.

Mi vár ránk a következő napokban?

Kedden marad a borult idő, de északnyugaton akár a nap is előbukkanhat rövid időre. Eleinte délen és keleten valószínű havazás, hószállingózás, majd délután újabb csapadék képződik, és a körülbelül Budapest-Kaposvár vonaltól keletre kiterjedt, erős havazás kezdődik. 

Az északnyugati szél megerősödik, mely hófúvásokat okoz. Több helyen nehéz lesz a közlekedés! Az ország nagy részén egész nap fagyhat.

Szerdán folytatódik a borult, igazi téli idő. Sokfelé várható újabb havazás, több helyen kiadós mennyiségben. Északnyugaton lehet a legkisebb mennyiség. Erős marad az északnyugati szél, mely akár komolyabb hótorlaszokat is emelhet. Eközben tovább hűl a levegő: reggel -5, délután mindössze -2 fok körül alakul a hőmérséklet. Kifejezetten rosszak lehetnek a közlekedés feltételei.

Csütörtök reggel a Dunától keletre újabb kiadós havazás várható, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet, és megszűnik a hóesés. A szél lassan mérséklődik, de néhol még hordhatja a havat. Reggel már zord hideg lehet -11 fok körüli értékekkel, délután is csak -3 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.

Pénteken eleinte zúzmarás köd várható, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan újabb havazás, néhol ónos eső alakul ki. Reggel zord hideg lesz, -20, -10 fok közötti értékekkel, délután is csak -8 és 0 fok közötti valószínű a hőmérséklet. Kemény téli idő lesz.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
venezuelai olaj

Trump 10 ezer méter magasan mondta ki, mit csinál, ha „nem teszik boldoggá": meg sem mer szólalni a nagyhatalom Venezuela után

Amerika következő áldozata orosz olajjal vétett Trump ellen.
2 perc
magyar nemzeti bank

Jegybanki döntések, inflációs adatok és globális makromutatók: így zárta az évet a piac – milyen alapokra támaszkodhat a gazdaság 2026-ban?

A jegybank 6,5 százalékon tartotta az alapkamatot.
2 perc
Lázár János

Lázár János brutális számokat közölt a téli készültségről

Késő estére szinte országos havazás lehet. Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárás.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu