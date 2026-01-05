Lázár János brutális számokat közölt a téli készültségről
A dél felől beborul az ég, és délelőtt még csak a déli tájakon, délután már egyre többfelé várható havazás – jelezték hétfőre a várható időjárást.
A Köpönyeg közölte, hogy késő estére szinte országos havazás lehet, ugyanakkor a délkeleti országrészben eső, havas eső lehet a csapadékforma.
Az északias szél megélénkül. Fagypont körül alakul a hőmérséklet, így a lehulló hó több helyen megmarad. Havas, latyakos útszakaszokra kell készülni.
Az építési és közlekedési miniszter vasárnap közölte, hogy forródrót indult a közlekedőknek. Lázár János azt írta, hogy a tömegközlekedők a facebook.com/Mavinform1, az autósok pedig a facebook.com/MagyarKozut felületen kaphatnak friss információkat az utak állapotáról.
A politikus a posztjában úgy fogalmazott, hogy „Indulás előtt tájékozódjanak, és csak akkor induljanak útnak, ha feltétlenül szükséges!”
Lázár János hétfőn reggel azt írta, hogy felkészültek a téli időjárásra. A miniszter a Facebookon közölte, hogy
- 739 téli elhárításra alkalmas jármű
- 213 sórakodásra alkalmas rakodógéppel
- 2301 szakemberrel 12 órás váltott műszakban
- 80 000+ tonna útszóró sóval
- 0–24 órás megerősített ügyelettel
készülnek a télies napokra.
Mi vár ránk a következő napokban?
Kedden marad a borult idő, de északnyugaton akár a nap is előbukkanhat rövid időre. Eleinte délen és keleten valószínű havazás, hószállingózás, majd délután újabb csapadék képződik, és a körülbelül Budapest-Kaposvár vonaltól keletre kiterjedt, erős havazás kezdődik.
Az északnyugati szél megerősödik, mely hófúvásokat okoz. Több helyen nehéz lesz a közlekedés! Az ország nagy részén egész nap fagyhat.
Szerdán folytatódik a borult, igazi téli idő. Sokfelé várható újabb havazás, több helyen kiadós mennyiségben. Északnyugaton lehet a legkisebb mennyiség. Erős marad az északnyugati szél, mely akár komolyabb hótorlaszokat is emelhet. Eközben tovább hűl a levegő: reggel -5, délután mindössze -2 fok körül alakul a hőmérséklet. Kifejezetten rosszak lehetnek a közlekedés feltételei.
Csütörtök reggel a Dunától keletre újabb kiadós havazás várható, majd nyugat felől lassan csökken a felhőzet, és megszűnik a hóesés. A szél lassan mérséklődik, de néhol még hordhatja a havat. Reggel már zord hideg lehet -11 fok körüli értékekkel, délután is csak -3 fok körüli hőmérsékletet mérhetünk.
Pénteken eleinte zúzmarás köd várható, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan újabb havazás, néhol ónos eső alakul ki. Reggel zord hideg lesz, -20, -10 fok közötti értékekkel, délután is csak -8 és 0 fok közötti valószínű a hőmérséklet. Kemény téli idő lesz.