Így még nem látták Lázár Jánost, órákon át faggatták a minisztert – nehéz terepre tévedt, de a tiszásoknak is hálás

Kedden is egy kamionparkolóban zárta az estét, és az aktuális Lázárinfót az építési és közlekedési miniszter. Bár sokan mondják, hogy durvulni fog a kampány, Lázár János szerint a Csepelen kedden megtartott Lázárinfón ez nem volt érezhető, a hangulat egyáltalán nem volt durva. Hozzátette, hogy az esemény hossza nem volt hétköznapi: 4 óra 35 perc.

Fotó: Lázár János Facebook-oldala

„Nagyszerű fideszesekkel találkoztam. Budapesten azért fideszesként harcolni nem egy egyszerű dolog. Megtiszteltek nagyon sokan, hogy eljöttek, kiálltak mellettünk, támogatnak bennünket, és sok kérdésük volt, amire nekem is válaszolnom kellett. Eljött a csepeli polgármester, aki egyértelműen Király Nóra jelöltünk mellé állt. Óriási dolog, hogy a Borbély Lénárd segít nekünk, és a múltat le tudjuk zárni, és egy új jövő kezdődik, ez nagyon nagy eredmény” – foglalta össze Facebook-videójában Lázár János.

„Rengeteg ellenzéki ember volt a teremben, akik megadták a tiszteletet, normálisan kérdeztek. Nekem megtisztelő az, hogyha ellenzéki választópolgárok is eljönnek és kérdeznek. Jó hangulatú beszélgetés volt. Nagyon élveztem” – tette hozzá a tárcavezető.

A videó végén elhangzott, hogy a következő Lázárinfó január 22-én, csütörtökön Balatonalmádiban lesz.

Gyorsabb autópályák lesznek, nagyobb szigor készül a rollerekre – Lázár János nyilvánosságra hozta az új KRESZ-t

Az építési és közlekedési miniszter a januári közlekedésinfón jelentette be, hogy az új KRESZ január 20-tól nyilvános lesz. Hozzátette, hogy leghamarabb szeptemberben lehetne bevezetni. Lázár János úgy fogalmazott: gondolatvilágában teljesen más közlekedési szabályrendszert tartalmaz a tervezet, eddig 1500 véleményt kaptak. „A szakma írta az új KRESZ-t” – mondta, annyit elárult, hogy a sebességhatárokhoz nem nagyon nyúltak, az alkoholtilalom érvényben marad.

A miniszter oldalán kedden nyilvánosságra is hozták az új KRESZ szövegét. A közúti közlekedés biztonságos és zavartalan működése kiemelt társadalmi érdek – ezt rögzíti a szöveg bevezetése is. Ennek érdekében a szabályozás célja kettős: egyrészt meghatározni, milyen magatartás várható el a közlekedés résztvevőitől, másrészt egységesen rögzíteni a közlekedési jelzések és fogalmak rendszerét.