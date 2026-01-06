Bilincsben lett divatikon: Nicolás Maduro akaratlanul egy híres márka reklámarca lett

Valószínűleg maga sem akarta, de nyomorúságában a Nike Tech arca lett Nicolás Maduro. A volt venezuelai elnököt amerikai kommandósok fogták el január első szombatján, majd egy New York-i börtönbe szállították. Az akcióról Donald Trump a közösségi oldalán számolt be azzal a képpel, amit a helikopteren készítettek Maduróról nem sokkal az elfogása után.

Nicolás Madurót hétfőn kommandósok vitték tárgyalásra New Yorkban / Fotó: Anadolu via AFP

Ezen a venezuelai vezető egy szürke Nike Tech fleece melegítőegyüttest visel.

A január 3-i poszt után a Google Trends adatai szerint megemelkedett a Nike Tech kifejezésre irányuló keresések száma. Az X-en is látványosan többen említették meg a hasonló öltözékeket – tudta meg a Business Insider a PeakMetrics elemzőplatformtól.

A cég adatai szerint január 3–5. között naponta több mint 5 ezer X-bejegyzésben említették a Nike Techet, míg novemberben és decemberben átlagosan naponta 325 posztban.

A TikTokon a felhasználók mesterséges intelligenciával készített változatokat tettek közzé a fotóról, és viccelődtek Maduro ruháján. Egyesek szerint ez akár egy új Nike-kampány is lehetne, mások pedig a teljes szett árát elemezték, beleértve a sötét szemmaszkot és a fülvédőt is. A dzseki és a mackónadrág együttesen több mint 200 dollárba, átszámítva 66 ezer forintba kerül.

Egyetlen fotó elég volt ahhoz, hogy Nicolás Maduro ne csak politikai, hanem divattörténeti szereplővé is váljon. Időközben minden bizonnyal már narancssárga börtönoverallra cserélte a szürke melegítőjét.

Maduro venezuelai diktátor bukása

Nicolás Madurót január 3-án fogta el egy amerikai speciális alakulat, miután Donald Trump erre utasítást adott. A diktátort az Egyesült Államokba szállították, ahol hétfőn egy New York-i bíróság elé állították „kábítószer-terrorizmus” miatt. Tárgyalása márciusban folytatódik.

A diktátor elfogásának értelmi szerzőjének sokan a kubai származású Marco Rubio amerikai külügyminisztert sejtik. Ő korábban azt mondta, hogy Venezuela együttműködése a drogkartellekkel és terroristákkal közvetlenül fenyegeti az Egyesült Államok nemzetbiztonságát.

Donald Trump már az első elnöksége alatt sem jött ki jól Maduróval, a kapcsolatuk pedig 2025-re sem vett más irányt. Persze az amerikai elnök a rajtacsapásra nem a személyes ellentétek, hanem az olaj miatt adott utasítást. Igaz, Trump vezetési stílusa meglehetősen eltér a bevett diplomáciai gyakorlattól, a személyes kapcsolatai és érzelmei gyakran nagyobb szerepet játszanak a döntéseiben, mint a kőkemény politikai logika.