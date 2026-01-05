Emberrablásnak nevezte Nicolás Maduro Guerra venezuelai parlamenti képviselő hétfőn, hogy apját, Nicolás Maduro elnököt őrizetbe vették egy caracasi amerikai hadműveletben. „Amennyiben elfogadottá tesszük az államfők elrablását, akkor egyetlen ország sem marad biztonságban. Ma Venezuelán a sor, de holnap bármely más olyan ország következhet, amely nem hódol be. (...) Nemzetközi jog hiányában az erősebb joga érvényesül” – hangoztatta Nicolás Maduro Guerra.

Megtörte a csendet Maduro fia: remegő hangon küldött üzenetet Venezuela elhurcolt elnökének – "Apámat elrabolták, a haza jó kezekben van, papa" / Fotó: X / Ritam English

A venezuelai parlament alakulóülésén Jorge Rodríguezt újraválasztották házelnöknek. Jorge Rodríguez annak a Delcy Rodrígueznek a testvére, akit a venezuelai legfelsőbb bíróság vasárnap kinevezett ügyvivő államfőnek Nicolás Maduro elnök helyére és 2021 óta tölti be a házelnöki tisztséget.

Nicolás Maduro Guerra feltétlen támogatásáról biztosította Delcy Rodríguezt, és kijelentette: biztos abban, hogy az elnöki pár haza fog térni.

A haza jó kezekben van, Papa!

– mondta remegő hangon.

„Venezuela népe nem akar sem kiváltságokat, sem engedményeket, viszont tiszteletet követel magának. Béke iránti törekvésünk nem gyengeség, nem kapituláció, hanem szuverén döntésünk” – tette hozzá.

Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest szombatra virradó éjszaka vették őrizetbe amerikai különleges egységek, és az Egyesült Államokba szállították, ahol egy New York-i bíróság előtt "kábítószerterrorizmus" miatt bíróság elé állították őket.

Az AVN helyi hírügynökség beszámolója szerint Delcy Rodríguez a nap folyamán meglátogatta az amerikai támadásban megsebesült katonákat. A caracasi katonai kórházban tett látogatására elkísérte Vladimir Padrino védelmi miniszter is. A caracasi vezetés ugyan nem tette közzé az áldozatok számát, a The New York Times című anerikai lap egy magas rangú venezuelai tisztségviselőre hivatkozva mintegy 80 halottról számolt be. A kubai kormány szerint a venezuelai államfőt védő 32 kubai állampolgár vesztette életét az amerikai hadműveletben.

Befagyasztotta Svájc Nicolás Maduro vagyonát

A svájci kormány befagyasztotta Nicolás Maduro venezuelai elnök és a hozzá közel álló személyek Svájcban tartott vagyonát. A döntés célja annak biztosítása, hogy az esetleg jogellenesen szerzett eszközöket ne lehessen kivinni Svájcból – idézi a Bloomberg a kormány hétfői nyilatkozatát. A vagyonbefagyasztás azonnali hatállyal életbe lép, és további értesítésig négy évig marad érvényben.