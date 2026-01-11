Maduro üzent a börtönből, miközben az USA azonnali menekülésre szólította fel polgárait

Nicolas Maduro elrabolt venezuelai elnök fia szerint a New York-i Brooklyn-i fogvatartási központból üzent, miután az Egyesült Államokban egyebek mellett kábítószerkereskedelemmel vádolják.

Maduro melletti tüntetés Venezuelában/Fotó: AFP

A venezuelai kormánypárt által szombaton közzétett videó szerint Maduro azt üzente, hogy:

Jól vagyunk. Harcosok vagyunk

Nicolás Maduro és felesége, Cilia Flores hétfőn az amerikai bíróság előtt ártatlannak vallották magukat, és és március 17-ig, a következő tárgyalásig az Egyesült Államokban maradnak.

Maduro mellett tüntettek Venezuelában

Szombaton a venezuelai főváros, Caracas utcáin "Vissza akarjuk őket" feliratú táblákkal mintegy ezer szimpatizáns vonult fel, és azt skandálta: "Maduro és Cilia a családunk!"

Az elrabolt elnököt támogató tüntetések a január 3-i amerikai katonai művelet óta naponta ismétlődnek.

Szombaton a mozgósítás kisebb mértékű volt, mivel a hatalmon lévő Venezuelai Egyesült Szocialista Párt (PSUV) egyetlen képviselője sem volt jelen, hogy beszédet tartson a tömegnek. Noha 2024-ben a legtöbb jel szerint Maduro alulmaradt az elnökválasztáson, a hivatalos eredmények őt hozták ki győztesnek és amerikai letartóztatása után a rendszer a helyén maradt, így ellenzéki tüntetések nem igazán voltak az amerikai akció után.

Azonban a venezuelai köztévé közvetítette Delcy Rodriguez ideiglenes venezuelai elnök látogatását egy mezőgazdasági vásárra Caracas egyik negyedében, ahol kisebb megmozdulás volt Maduro támogatására. Rodriguez azt ígérte, hogy meg fogják menteni a legutóbbi választáson vitatott körülmények között hatalmon maradt elnököt.

Az amerikaiak számára továbbra sem biztonságos az ország

A venezuelai olajvagyonra pályázó Egyesült Államok külügyminisztériuma pedig arra szólította fel az ország állampolgárait, hogy ne utazzanak a dél-amerikai országba, akik pedig már ott tartózkodnak, azok

azonnal hagyják el Venezuelát a bizonytalan biztonsági helyzet miatt.

"Információk szerint fegyveres milíciák, úgynevezett colectivos csoportok állítanak fel útzárakat és kutatják át a járműveket, hogy bizonyítékot találjanak amerikai állampolgárságra vagy az Egyesült Államok támogatására" – közölte az amerikai külügyminisztérium. Mindez igencsak megnehezítheti Donald Trump amerikai elnök arra vontakozó elképzelését, hogy az amerikai olajcégek visszatérjenek az országba és dollármilliárdokat költsenek el az infrastruktúra helyreállítására és az olajtermelés felpörgetésére.