Lefagytak a magyar vonatok is, de működik a vasút, ezreket vezényeltek ki a kárelhárításra
Dél-Dunántúlon első sorban a szinte azonnal jégpáncéllá fagyó ónos eső, az Alföldön pedig az erős szél és a nagy hideg, azaz a hófúvások és a fagy nehezítik a közlekedési infrastruktúra védelmét, valamint az esetleges meghibásodások gyors elhárítását – közölte a MÁV.
A szélsőséges téli időjárás negyedik hulláma nagyobb károkat okoz, mint az elmúlt napok erős havazása,
de Magyarországon továbbra sem kell egyetlen térségében sem felfüggeszteni a vasúti személyszállítást.
A MÁV közlése szerint igaz, a szakemberek több helyen csak jelentős késésekkel tudják biztosítani a váltó- vagy felsővezeték-hiba miatt feltorlódott járművek továbbhaladását.
A MÁV csoportnál belső operatív törzs alakult, amelynek munkáját az Országos Haváriaközpont irányítja. A cél, hogy a közvetlen kárelhárításra kivezényelt, immár több, mint 2300 főt, a gyors beavatkozású műszaki egységeket és az esetleges mentesítő vonatokat, illetve erősítő buszokat a lehető leghatékonyabban használhassák föl a közlekedés fenntartása, a bajba jutott utasok továbbszállítása érdekében.
Az operatív törzs mai ülésén rendkívüli intézkedésekről is döntöttek a szakemberek.
Jelenleg a vasút hálózati gondjainak 90 százalékát az okozza, hogy a váltók – a rendszeres tisztítás és a több helyütt is működő váltófűtés ellenére – elfagynak, jeges törmelékkel tömítődnek, ugyanis a mellettük elhaladó vonatok menetszele felkavarja és újra a váltóra hordja a hidegben megfagyott, elaprózódott hószemeket. Emiatt a sérült kitérők nem állíthatók, vagy nem érzékelik az állítást.
A szélsőséges időjárás okozta rendkívüli helyzet kezelésére a MÁV csoportnál belső operatív törzs alakult, amelynek munkáját az épp egy éve működő Országos Haváriaközpont irányítja.
Egyebek mellett meghatározták a II. fokú hókészenlét szerinti állomások listáját, ezek ugyanis elsőbbséget élveznek a váltótisztításhoz szükséges többleterőforrások biztosításakor.
A vasúttársaság új típusú váltó-fagymentesítő folyadékokat fog tesztelni a következő napokban, amelyek a korábban csak rövidebb időszakokban tapasztalt, extrém mínuszokban is hatékonyan védik a berendezéseket.
A dél-dunántúli Baranya és Somogy vármegyékben az ónos esőre tekintettel az ún. vonatmentes időkben is villanymozdonyokat járat a vasúttársaság, hogy a felsővezetékre rakódó jég ne okozzon problémát, vezetékroncsolódást.
Az ónos esővel leginkább sújtott térségben, a Mecsek IC közlekedésének biztosítására 2 darab Henschel mozdony áll tartalékként rendelkezésre Pécsen és Dombóváron, hogy szükség esetén dízelvontatással tudjuk fenntartani a forgalmat.
Kiemelten figyelik minden ágazatban, hogy a járművek környezetében található-e segítségre szoruló utas, akinek segítséget kell nyújtani.
Ezen felül az utasmenedzserek több állomáson is segítik az utasok tájékozódását.
Lázár János korábban azt írta, hogy vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívüli hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, váltóhibák tapasztalhatóak.
A miniszter kiemelte, hogy a vonatok jellemzően időben közlekednek, de főképp a keleti országrészben 15–30 perc közötti késések előfordulnak.