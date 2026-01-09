Lefagytak a magyar vonatok is, de működik a vasút, ezreket vezényeltek ki a kárelhárításra

Dél-Dunántúlon első sorban a szinte azonnal jégpáncéllá fagyó ónos eső, az Alföldön pedig az erős szél és a nagy hideg, azaz a hófúvások és a fagy nehezítik a közlekedési infrastruktúra védelmét, valamint az esetleges meghibásodások gyors elhárítását – közölte a MÁV.

A szélsőséges téli időjárás próbára teszi a MÁV csoportot / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A szélsőséges téli időjárás negyedik hulláma nagyobb károkat okoz, mint az elmúlt napok erős havazása,

de Magyarországon továbbra sem kell egyetlen térségében sem felfüggeszteni a vasúti személyszállítást.

A MÁV közlése szerint igaz, a szakemberek több helyen csak jelentős késésekkel tudják biztosítani a váltó- vagy felsővezeték-hiba miatt feltorlódott járművek továbbhaladását.

A MÁV csoportnál belső operatív törzs alakult, amelynek munkáját az Országos Haváriaközpont irányítja. A cél, hogy a közvetlen kárelhárításra kivezényelt, immár több, mint 2300 főt, a gyors beavatkozású műszaki egységeket és az esetleges mentesítő vonatokat, illetve erősítő buszokat a lehető leghatékonyabban használhassák föl a közlekedés fenntartása, a bajba jutott utasok továbbszállítása érdekében.

Az operatív törzs mai ülésén rendkívüli intézkedésekről is döntöttek a szakemberek.

Jelenleg a vasút hálózati gondjainak 90 százalékát az okozza, hogy a váltók – a rendszeres tisztítás és a több helyütt is működő váltófűtés ellenére – elfagynak, jeges törmelékkel tömítődnek, ugyanis a mellettük elhaladó vonatok menetszele felkavarja és újra a váltóra hordja a hidegben megfagyott, elaprózódott hószemeket. Emiatt a sérült kitérők nem állíthatók, vagy nem érzékelik az állítást.

A szélsőséges időjárás okozta rendkívüli helyzet kezelésére a MÁV csoportnál belső operatív törzs alakult, amelynek munkáját az épp egy éve működő Országos Haváriaközpont irányítja.

Egyebek mellett meghatározták a II. fokú hókészenlét szerinti állomások listáját, ezek ugyanis elsőbbséget élveznek a váltótisztításhoz szükséges többleterőforrások biztosításakor.

A vasúttársaság új típusú váltó-fagymentesítő folyadékokat fog tesztelni a következő napokban, amelyek a korábban csak rövidebb időszakokban tapasztalt, extrém mínuszokban is hatékonyan védik a berendezéseket.