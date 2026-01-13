Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Felfoghatatlan beruházás indul: megépül Európa legnagyobb mecsete – ez az ország lesz a helyszín

Novi Pazarban épülhet meg Európa legnagyobb iszlám központja. A beruházás részletei – finanszírozás, pontos méretek, időzítés, engedélyezési folyamat – egyelőre nem ismertek nyilvánosan.
VG
2026.01.13, 19:41
Frissítve: 2026.01.13, 20:01

A szerbiai Novi Pazarban tervezik Európa legnagyobb iszlám központjának megépítését: Usame Zukorlic – a bosnyák kisebbségi párt (SPP) elnöke, egyben tárca nélküli miniszter a szerb kormányban – kezdeményezte a Muftija Muamer Zukorlic nevű iszlám központ létrehozását a városban.

A,Young,European,Couple,Walks,In,The,Courtyard,Of,The Szerbiában megépülhet Európa legnagyobb mecsete
Fotó: AxelRudi / Shutterstock

A komplexum – központi mecsettel, oktatási, kulturális és tudományos létesítményekkel – a tervek szerint a kontinens legnagyobb ilyen jellegű intézménye lenne. Zukorlic hangsúlyozta, hogy Novi Pazar a balkáni muszlimok – különösen a sandzsáki bosnyák közösség – egyik legfontosabb történelmi és vallási központja, ezért indokolt a létesítmény építése.

A beruházás részletei – finanszírozás, pontos méretek, időzítés, engedélyezési folyamat – egyelőre nem ismertek nyilvánosan. A politikus optimista a megvalósítás tekintetében, és jelezte, hogy pártja továbbra is elkötelezett a közösség fejlesztése, intézményeinek erősítése és alapvető jogainak védelme mellett.

A kezdeményezés összekapcsolódik a korábbi tervekkel is, például az Európai Muszlim Egyetem (EMU) koncepciójával, amelyben Zukorlic 2021-ben bizottsági tagként vett részt, az európai iszlám oktatás fejlesztésének részeként. A projekt megvalósulása függ a szükséges feltételek – köztük esetleges állami vagy nemzetközi támogatás – megteremtésétől.

