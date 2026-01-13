Megcsúszott egy teherszállító repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kedd hajnalban, a téli időjárás okozta nehéz körülmények miatt. Az Ethiopian Cargo egyik Boeing 777F típusú repülőgépe az állóhelyre történő gurulás közben csúszott meg a gurulóúton, a személyzet pedig vontató segítségét kérte.

Most érkezett: bezárt Ferihegy – megcsúszott gurulás közben a világ legnagyobb kéthajtóművese / Fotó: AIRportal.hu / Facebook

Az esettel kapcsolatban további részletek egyelőre nem ismertek, azokat a reptérüzemeltető válasza alapján közlik majd – tájékoztatott az AIRportal Facebookon. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője tájékoztatása szerint január 13. hajnal óta havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést a repülőtéren és annak környezetében. A biztonság érdekében a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültséget rendelték el, miközben a szakemberek folyamatosan takarítják a futópályákat, a gurulóutakat és az előtereket.

Időközben az AIRportal azt is megerősítette, hogy

kedden 10:25-kor bezárt Ferihegyen a repülőtér.

Egészen idáig a repülőtér két futópályával üzemelt, a járatok érkezése és indulása biztonságosan zajlott, de úgy tűnik, hogy a vezetőség túl kockázatosnak ítélte a helyzetet. A hivatalos közlés szerint „az ónos eső és az extrém jegesedés miatt” biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, és arra kérik az utasokat, hogy kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.

Bő egy héten belül két megcsúszás is történt: a Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest–Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt – nyilatkozta a Budapest Airport január 5-én. A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.

Ítéletidő: elesett a bécsi reptér, ezzel már nem tudnak elbánni

Nemcsak itthon esik az ónos eső. Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légijáratokat a bécsi repülőtér - jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője. A szóvivő szerint a bécsi repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani.

A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.

Az érkező járatokat más repülőterekre – például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe – irányítják át. A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető.