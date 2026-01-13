Most érkezett: bezárt Ferihegy – megcsúszott gurulás közben a világ legnagyobb kéthajtóművese
Megcsúszott egy teherszállító repülőgép a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren kedd hajnalban, a téli időjárás okozta nehéz körülmények miatt. Az Ethiopian Cargo egyik Boeing 777F típusú repülőgépe az állóhelyre történő gurulás közben csúszott meg a gurulóúton, a személyzet pedig vontató segítségét kérte.
Az esettel kapcsolatban további részletek egyelőre nem ismertek, azokat a reptérüzemeltető válasza alapján közlik majd – tájékoztatott az AIRportal Facebookon. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője tájékoztatása szerint január 13. hajnal óta havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést a repülőtéren és annak környezetében. A biztonság érdekében a légikikötőben a legmagasabb szintű havas készültséget rendelték el, miközben a szakemberek folyamatosan takarítják a futópályákat, a gurulóutakat és az előtereket.
Időközben az AIRportal azt is megerősítette, hogy
kedden 10:25-kor bezárt Ferihegyen a repülőtér.
Egészen idáig a repülőtér két futópályával üzemelt, a járatok érkezése és indulása biztonságosan zajlott, de úgy tűnik, hogy a vezetőség túl kockázatosnak ítélte a helyzetet. A hivatalos közlés szerint „az ónos eső és az extrém jegesedés miatt” biztonsági okokból 10:25 óta átmenetileg nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, és arra kérik az utasokat, hogy kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.
Bő egy héten belül két megcsúszás is történt: a Pegasus Airlines PC332 járatszámú Budapest–Isztambul járatának indítása közben a légitársaság Airbus A320 típusú repülőgépének főfutóművét a földi kiszolgáló vállalat repülőgép-vontatója letolta a szilárd burkolatról a fűbe, aminek következtében az elakadt – nyilatkozta a Budapest Airport január 5-én. A közlemény szerint személyi sérülés nem történt, a fedélzeten tartózkodó 176 utast busszal szállították vissza a terminálépületbe, ők biztonságban vannak.
Ítéletidő: elesett a bécsi reptér, ezzel már nem tudnak elbánni
Nemcsak itthon esik az ónos eső. Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légijáratokat a bécsi repülőtér - jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője. A szóvivő szerint a bécsi repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani.
A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.
Az érkező járatokat más repülőterekre – például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe – irányítják át. A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető.
Továbbra sem számíthatunk tiszta, szép időre
Kedden tovább romlik az időjárás, erősen felhős, sokfelé borult égbolttal kell számolni országszerte. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint az ország északkeleti kétharmadában több helyen hullhat csapadék: nagyjából a Hatvan–Orosháza vonaltól keletre havazás valószínű, helyenként újabb 5-10 centiméter friss hóval. Nyugatabbra ugyanakkor a havat fokozatosan ónos eső, illetve fagyott eső válthatja fel, ami kiterjedt jegesedést okozhat, elsősorban a mellékutakon és a kevésbé járt szakaszokon. A közlekedés több térségben is rendkívül nehézzé válhat, ezért fokozott óvatosságra van szükség.
A hőmérséklet kedden általában mínusz 10 és plusz 2 Celsius-fok között alakul, a leghidegebb idő továbbra is az északkeleti országrészben várható.
Szerdára sem hoz megnyugvást az időjárás. Sokfelé képződik sűrű köd, tartósan rosszak lehetnek a látási viszonyok, csupán a délnyugati határ közelében szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Helyenként gyenge ónos csapadék, szállingózó hó vagy zúzmara is előfordulhat, ami tovább növeli a csúszásveszélyt. A hajnali minimumok jellemzően mínusz 7 fok körül alakulnak, napközben pedig legfeljebb plusz 2 fokig emelkedik a hőmérséklet, így a téli, jeges körülmények többfelé tartósan megmaradhatnak.