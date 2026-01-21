A Mercosur-megállapodás nem az emberek érdekét szolgálja – megkongatta a vészharangot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti kereskedelmi megállapodást sokan úgy próbálják eladni, mint amely olcsóbb élelmiszert és nagyobb választékot hoz majd a boltok polcaira. A gazdák és több agrárszakértő szerint azonban ez súlyos tévhit. A megállapodás valódi árát nem a multinacionális cégek, hanem a mindennapi fogyasztók és az európai termelők fizetnék meg – írta a Magyar Nemzet.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának súlyos aggályai vannak a Mercosur-megállapodás kapcsán / Fotó: Elyxandro Cegarra / AFP

A lapnak Cseh Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke kifejtette, hogy a korábbi tapasztalatok mást mutatnak. Amikor az ukrán terményeket beengedték az uniós piacra, ugyanilyen ígéretek hangzottak el, mint a Mercosur esetében. Az eredmény:

a gazdák súlyos veszteségeket szenvedtek el,

a boltokban nem lett olcsóbb az élelmiszer,

az árkülönbséget a kiskereskedelem nyelte le.

„Ugyanez történhet most is a dél-amerikai termékekkel: az import dömpingáras lesz, de a fogyasztók ebből alig látnak majd bármit. Hiába ámítják az embereket azzal, hogy a Mercosur-egyezmény nyomán olcsóbbak lesznek a termékek, a tapasztalatok mást mutatnak” – emelte ki Cseh Tibor, aki személyesen is részt vett a keddi strasbourgi gazdademonstráción. Hozzátette, hogy összességében a termelők és a fogyasztók járhatnak a legrosszabbul a dél-amerikai kereskedelmi megállapodással.

„Ugyanakkor reménykedünk abban, hogy a gazdatüntetés elegendő nyomást gyakorol az Európai Parlamenti képviselőkre, és a mai, illetve a holnapi szavazáson a gazdák mellé állnak, noha az ügyben kettős érzésem van, mert sok olyan európai parlamenti képviselő is felvonult több országból is, köztük olyan politikusok is, akik egyébként korábban a gazdák ellen szavaztak” – mondta a NAK alelnöke.

Cseh Tibor óriási tévhitnek nevezte, hogy ezzel a megállapodással a fogyasztók akár az árak szempontjából vagy egyéb okból jól járnának. „Az Európai Bizottság hibás uniós döntései miatt kiszorultunk Kínából és Amerikából meg a világ többi részéről, ezért nyilvánvalóan új piacokat kell keresni. De azért az nagyon nincs rendben, hogy ennek az ára az az európai emberek élelmezési biztonsága lesz” – mondta Cseh Tibor.