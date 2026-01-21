Deviza
Mercosur-ellenes tüntetés Strasbourgban: ritka összefogás született a gazdák védelmében – a zöldek és a jobboldaliak együtt tiltakoztak

Strasbourgban ritka összefogás született a gazdák védelmében, miután zöld és jobboldali képviselők is tiltakoztak az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás ellen, miközben több ezer európai gazda demonstrált az Európai Parlament előtt. Az Európai Néppárt viszonylag alacsony létszámban vett részt a demonstráción.
VG
2026.01.21, 07:48
Frissítve: 2026.01.21, 07:54

A Mercosur kereskedelmi megállapodás elleni fellépés ritka politikai összefogást hozott létre Strasbourgban: a jobboldali és a zöld képviselőcsoportok egyaránt kiálltak a gazdák mellett a megállapodás mezőgazdaságra gyakorolt hatásai miatt. Hétfőn több ezer európai gazda demonstrált az Európai Parlament épülete előtt. 

Farmers in Brussels protest against the EU-Mercosur Trade Agreement Mercosur-ellenes tüntetés Strasbourgban: ritka összefogás született a gazdák védelmében
Fotó: Anadolu via AFP

Az Euractiv beszámolója szerint a tiltakozók előtt számos EP-képviselő szólalt fel, akik mindegyike a mezőgazdasági ágazat védelmét hangsúlyozta. Az Európai Néppárt (EPP) – amely gyakran a gazdák pártjaként pozícionálja magát – viszonylag alacsony létszámban vett részt a demonstráción,  leszámítva néhány francia és lengyel képviselőt.

Thomas Waitz osztrák zöld képviselő – aki maga is gazdálkodó és frakciója mezőgazdasági szakpolitikusa – hangsúlyozta, hogy a Mercosur-ügy nem bal- vagy jobboldali kérdés, hanem a gazdák iránti tisztelet kérdése. „Találjunk többséget, és harcoljunk együtt” – fogalmazott a demonstráló gazdák előtt.

Saskia Bricmont zöld képviselő szintén élesen bírálta a megállapodást. Ugyanakkor a zöldek közül többen kritizálták Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt, amiért támogatta a szerződés létrejöttét. Több jobboldali francia képviselő – köztük Gilles Pennelle (Patrióták Európáért) és Marion Maréchal  kiemelte pártjaik Ursula von der Leyen bizottsági elnök elleni bizalmatlansági indítványát.

Több száz gazda – mintegy 400 traktussal, többségük francia – úgy döntött, hogy éjszakára is Strasbourgban marad és folytatja a tiltakozást.

Miért tiltakoznak a gazdák a Mercosur ellen?

Az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) képviselői januárban a paraguayi fővárosban, Asunciónban több mint huszonöt éven át tartó tárgyalás után aláírták a két szervezet közötti szabadkereskedelmi megállapodást. A szerződés a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozná létre, mintegy 700 millió lakost érintve, és a vámok jelentős részét eltörölné.

A gazdák attól tartanak, hogy a megállapodás révén olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek (búza, kukorica, szója, baromfi- és marhahús, valamint bor) áramlanak be az európai piacokra, ami tisztességtelen versenyt teremtene, hátrányos helyzetbe hozva az uniós termelőket.

A szerződés az Európai Unió Tanácsa minősített többséggel már jóváhagyta: 21 tagállam támogatta, míg Franciaország, Lengyelország, Írország, Ausztria és Magyarország ellenezte, Belgium pedig tartózkodott. A ratifikációhoz az Európai Parlament beleegyezése szükséges – a végső szavazás várhatóan hónapok múlva, esetleg április–májusban lesz. 

Jelenlegi becslések szerint a Parlamentben a támogatók és ellenzők száma közel azonos, körülbelül 300–320 képviselő mindkét oldalon. A végső ratifikációhoz a Mercosur-országok (Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay) parlamentjeinek jóváhagyása is kell.

Kiderült, kinek köszönhető, hogy negyedszázad után megszületett a megállapodás az EU és a Mercosur között

Az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) közötti megakereskedelmi megállapodás elemzők szerint azt jelentheti, hogy vannak határai az amerikai nyomásgyakorlásnak a régióban. Az európai és a latin-amerikai országok is új partnereket keresnek a vámháború miatt, és további megállapodások is várhatók.

