A mesterséges intelligencia (MI) körüli befektetési hullámból hosszabb távon nyertesek kerülnek ki, de az odáig vezető út komoly veszteségekkel járhat – erre figyelmeztetett Chuck Robbins, a Cisco Systems elnök-vezérigazgatója. Egy friss interjúban Robbins úgy fogalmazott: az MI hatása „nagyobb lesz, mint az interneté”, ugyanakkor a jelenlegi piaci eufória részben buborékra emlékeztet, melyben nem minden szereplő marad talpon. Szerinte sok vállalatnál elindultak a hatalmas befektetések, de ezek egy része el fog veszni, mielőtt kialakulnak a valóban életképes üzleti modellek.

Óriási nyertesek és súlyos vesztesek jöhetnek: most jön még csak a valódi vérfürdő a mesterséges intelligencia piacán / Fotó: Shutterstock

A Cisco különleges helyzetben van az MI-robbanás idején, mivel a vállalat a mindennapi mesterségesintelligencia-használatot kiszolgáló informatikai infrastruktúra egyik kulcsszereplője. Robbins emlékeztetett arra, hogy 2000-ben a Cisco volt a világ legértékesebb vállalata, majd a piac összeomlásakor az árfolyama mintegy 80 százalékot esett. A cég azóta újraépítette magát, és ma olyan partnerekkel dolgozik együtt, mint az Nvidia, melynek hardvereihez elengedhetetlen hálózati és adatközponti megoldásokat szállít.

A vezérigazgató szerint az MI körüli viták sok tekintetben hasonlítanak a 2000-es évek eleji internetes fellendüléshez és összeomláshoz.

Akkor is sok pénz áramlott olyan cégekbe, amelyek végül eltűntek, miközben néhány szereplő hosszú távon meghatározta a digitális gazdaság fejlődését. Robbins úgy látja, most is ez történik: lesznek vesztesek, de a nyertesek körül idővel kirajzolódnak azok az alkalmazások és felhasználási területek, amelyek valódi értéket teremtenek.

Az MI munkaerőpiaci hatásairól szólva a Cisco vezetője nem tagadta, hogy egyes állások meg fognak szűnni, különösen az ügyfélszolgálati területeken, ahol kevesebb emberre lehet szükség. Ugyanakkor hangsúlyozta: a technológia elsajátítása kulcsfontosságú lesz. Szerinte nem attól kell elsősorban tartani, hogy az MI elveszi valaki munkáját, hanem attól, hogy egy olyan munkavállaló váltja le, aki hatékonyan tudja használni ezeket az eszközöket.