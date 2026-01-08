Megkezdődött: menekülnek az uniós állampolgárok Nyugat-Európából Kelet-Európába, ez most az első számú célország – Orbán Viktor előre megmondta, hogy ez lesz
Amikor Lengyelország az Európai Unió tagja lett, sokan indultak meg Nyugat-Európa és főként a munkaerőpiacát először megnyitó, akkor még uniós tagállam Nagy-Britannia felé. Mára azonban fordulni látszik a kocka, és egyre többen indulnak Nyugat-Európából Lengyelország felé.
Ebben persze szerepet játszik, hogy a lengyel gazdaság mára világ huszadik legnagyobbjává vált, az egy főre eső hazai termékben megelőzte Spanyolországot is, annak ellenére, hogy a nagy nyugat-európai gazdaságok közül az elmúlt években pont Spanyolország teljesített a legjobban. A Nemzetközi Valutaalap idén egyébként mind a két országban tisztes növekedésre számít, ám a 2,9 százalékos növekedési ütem lassabb lehet a Lengyelországban várt 3,2 százalékos bővülésnél. Noha a lengyel növekedésben kétségkívül szerepet játszott a magas költségvetési hiány és az államadósság növekedése is, a bővülés gyors üteme tagadhatatlan.
Orbán Viktor évekkel előre megmondta, hogy megfordul a migráció iránya az unióban
Arról, hogy a migráció iránya megfordul, és egyre több nyugat-európai érkezik például Magyarországra is, Orbán Viktor miniszterelnök a hétfői nemzetközi sajtótájékoztatóján és korábban is beszélt.
„Arra is számítok, hogy a következő évtizedekben egyre több nyugat-európai jön majd Magyarországra” – mondta, hozzátéve, hogy ez demográfiai helyzetünket is kezelni fogja. Megjegyezte, volt már ilyen.
Fegyver nélkül jöjjenek, ez az egyetlen kérésünk
– mondta a miniszterelnök.
Parlamenti adok-kapok
Ezt megelőzően még a tavaly őszi ülésszakban fejtette ki a miniszterelnök egy ellenzéki kérdésre válaszolva, hogy nyugati keresztények érkeznek majd Nyugat-Európából. Jakab Péter azt kérdezte a 444 összefoglalója szerint, hogy „ön szerint egy holland tényleg végiggondolja, hogy hogyan lehet beosztani a havi 170 ezer forintot?”
Orbán Viktor erre kijelentette: „Valóban azt gondolom, hogy folytatódni fog a már megkezdett tendencia. Ha ön elmegy jó néhány helyre Magyarországon, látni fogja, hogy már megérkeztek. Sokan jönnek Nyugat-Európából.”
A portál parlamenti tudósítása szerint ehhez hozzátette még:
Javaslom, hogy készüljünk föl gondolatban arra a helyzetre, hogy nem az életszínvonal miatt, ön ezt félreérti, hanem az életminőség miatt, ami több a jövedelemnél, beleértendő a migráció, a keresztény kultúra esélye, közbiztonság, a terrormentes élet és így tovább. Készüljünk föl rá! Sőt, gondoljuk meg, hogy nem érdemes-e erről bátrabban gondolkodnunk: hogy igen, Magyarországra, még a mi életünkben, nagy számban fognak érkezni keresztények Nyugat-Európából.
Mi áll a háttérben?
Az unió keleti tagállamaiba érkező nyugat-európaiak motivációjában az is szerepet játszhat, hogy
a kontrollálatlan migrációnak ezek az országok – Magyarországgal együtt – igyekeztek gátat vetni, megőrizve az országok hagyományos karakterét.
Az európai országokra leselkedő veszélyek között egyébként a tavalyi év végén nyilvánosságra hozott amerikai nemzetbiztonsági stratégia is említette a kontinens kultúráját átformáló migrációt. Az adatok és az anekdotikus bizonyítékok sora így egyre inkább igazolja Orbán Viktort, aki arra számít, hogy egyre inkább Nyugat-Európából érkeznek Kelet-Európába a bevándorlók, amit a térség gazdaságának dinamizmusa mellett a jó közbiztonság is támogat.
Ezért költöznek egyre többen Nyugatról Keletre
A nyugat-európai közbiztonság romlása miatt valóban egyre többen indulnak haza, a Nagy-Britanniába költözött románok hazavándorlásáról mi is írtunk nemrég, a Daily Mail pedig arról ír, hogy ma már egyre több brit is inkább Lengyelországban keresi a boldogságot.
Míg 2015-ben mindössze 41 ezer brit migráns élt Lengyelországban, addig számuk 2024-re már elérte 184 900-at. A brit lapnak nyilatkozók közül
kiemelték a lengyel gazdaság gyors növekedését és az ezzel járó lehetőségeket például a tech- és IT-szektorban,
valamint azt, hogy mennyire megfizethetők még a nagyvárosok is Nagy-Britanniához képest, ahol a Brexit után nem a fejlődés, hanem inkább a hanyatlás jelei szaporodnak a bevásárlóutcákban és máshol.
De a megszólalók között olyanok is vannak, akik távoli munkavégzés segítségével megőrizték brit munkahelyüket, ám saját ingatlanra nem gondolhattak a szigetországban, és több nyilatkozó esetében van családi kötelék is Lengyelországban, például a házaspár egyik fele lengyel.
Az évek óta erősödő lengyel gazdaság, az alacsony munkanélküliség és kedvezőbb megélhetési költségek miatt Nyugat-Európa más országaiból is egyre többen érkeznek Lengyelországba, így a Notes from Poland már 2020-ban is arról írt, hogy
egy évtized alatt közel megháromszorozódott az országba érkező nyugati bevándorlók száma, akik főként Portugáliából, Spanyolországból és Olaszországból érkeztek.
A Nagy-Britanniából hazaköltöző románok motivációi között is fontos szerepet játszik az, hogy Románia gazdasága kifejezetten jól teljesített az utóbbi évtizedben, gyorsan nőttek a bérek és alacsony volt a munkanélküliség, miközben ingatlanhoz jutni is jóval egyszerűbb a szomszédunknál, mint a szigetországban.
A jelentős eladósodás hajtotta növekedés böjtje azóta megérkezett, és a román kormány drasztikus megszorításokra kényszerült az elmúlt hónapokban, ám sokan azért döntöttek a hazaköltözés mellett, mert Romániát biztonságosabbnak ítélték meg, mint az Egyesült Királyságot.