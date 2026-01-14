Deviza
Különös katasztrófa a Dunán: egyetlen nap alatt két hajó süllyedt el, műtrágyát szállítottak – most mindenki azt vizsgálja, mekkora a vízszennyezés

A mérések eddig megnyugtatóak, halpusztulást nem észleltek. Komoly figyelmet kapott a Duna romániai szakasza, miután két, mezőgazdasági műtrágyát szállító uszály is elsüllyedt.
VG
2026.01.14, 21:13
Frissítve: 2026.01.14, 21:18

Két, mezőgazdasági műtrágyát szállító uszály süllyedt el a Dunán Románia déli szakaszán, Zimnicea és Giurgiu térségében. A hatóságok szerint egyelőre nincs kimutatható szennyezés, de a folyót folyamatos, napi szintű ellenőrzés alatt tartják.

Románia, Duna-delta, Sulina-ághajóbaleset, Tulcea műtrágyát szállító uszály
Komoly figyelmet kapott a Duna romániai szakasza, miután két, mezőgazdasági műtrágyát szállító uszály is elsüllyedt / Fotó: Shutterstock

Két, műtrágyát szállító uszály süllyedt el a Dunán Romániában, a hatóságok pedig azonnal fokozott ellenőrzést rendeltek el a folyó érintett szakaszain. A román vízügy kedden délután közölte: 

a jelenlegi adatok alapján nincs szennyezés az alsóbb folyószakaszokon, de a helyzetet folyamatos megfigyelés alatt tartják.

A zimniceai kikötői hatóságok tájékoztatása szerint az egyik uszály ammónium-nitrátot szállított, január 9-én futott zátonyra, majd még aznap megkezdődött a süllyedése. Ugyanezen a napon Giurgiunál egy másik uszály is elsüllyedt, amelynek rakománya kálium-klorid volt. A vízügy hangsúlyozta: mindkét hajó szokványos mezőgazdasági műtrágyát szállított, nem ipari vagy különösen mérgező anyagokat.

A környezetőrség a helyszínen vízmintákat vett. A zimniceai uszály közelében kedden átmenetileg megemelkedett az ammónium-koncentráció, ám ez néhány kilométeren belül teljesen felhígult, így az alsóbb szakaszokon nem tapasztaltak vízminőség-romlást. Más mérőpontokon sem észleltek rendellenességet, halpusztulásról pedig eddig nem érkezett bejelentés.

Óriásrakománnyal süllyedtek el a műtrágyát szállító uszályok

A Teleorman megyei prefektúra a Maszolnak elmondta: a zimniceai kikötő környékén elsüllyedt uszály rakománya összesen 1133 tonna műtrágya volt. Zimnicea város polgármestere szerint az eset a jelenlegi információk alapján nem jelent veszélyt a lakosságra. A román vízügy ugyanakkor jelezte: a Duna érintett szakaszát továbbra is napi rendszerességgel, több helyszínen ellenőrzik, amíg minden kockázatot ki nem zárnak.

A háttérben egyébként folyószabályozási munkák is zajlanak a Dunán – például egyik fontos szakaszán olyan beavatkozást indítottak el, amely a meder és parti élőhelyek állapotát egyaránt javítaná, miközben segíti a hajózást is. Ennek célja, hogy ne szűküljön tovább a főmeder, és a változatosabb áramlási viszonyok több halfaj számára biztosítsanak élőhelyet.

Régóta várt szabályozási munkák indultak meg a Duna egyik fontos szakaszán

Olyan folyószabályozás kezdődött meg a Duna főágának egyik szakaszán, amelynek a természet és a hajózás is a nyertese lesz.

 

Fenntarthatóság

Fenntarthatóság
509 cikk

 

 

