gazdaság
Nagy Márton
miniszter

Eddig várt Nagy Márton, kiterítette lapjait – tételesen mutatta be a miniszter, hogy mi történik a gazdasággal, „saleseléssel itt nem érünk semmit”

A nemzetgazdasági miniszter szerint a Tisza szakmai mellébeszélése helyett a tényekre kellene koncentrálni. Nagy Márton hangsúlyozta, hogy a kormány tudatosan élénkítette a belső keresletet.
VG
2026.01.30, 11:44
Frissítve: 2026.01.30, 12:11

Éles hangvételű bejegyzésben vágott vissza Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Tisza Párt gazdaságpolitikai bírálataira. 

NAGY Márton
Eddig várt Nagy Márton, most kiterítette lapjait / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A politikus szerint az ellenzéki formáció szakmai mellébeszélése helyett a tényekre kell koncentrálni. Hangsúlyozta, hogy a kormány tudatosan élénkítette a belső keresletet, hogy megvédje Magyarországot a recessziótól egy ellenséges külső gazdasági környezetben.

Nagy Márton kifejtette, hogy a globális gazdaság gyengélkedése, a háború és az uniós versenyképesség zuhanása olyan negatív spirált indított el, amelyet csak a hazai fogyasztás radikális ösztönzésével lehetett ellensúlyozni. Álláspontja szerint ezen beavatkozás nélkül a magyar gazdaság nem elkerülte volna a válságot, hanem mély recesszióba süllyedt volna.

A politikus pontokba szedve vázolta fel a kormányzati stratégia alapköveit, amelyek a fogyasztás élénkítésén keresztül tartják fenn a növekedést:

  • a minimálbér 11 százalékos növelése és az ágazati béremelések közvetlenül a keresletet táplálják;
  • a többgyermekes anyák szja-mentessége és a családoknál maradó pluszforrások 2025-ben mintegy 5 százalékos fogyasztásbővülést eredményeztek;
  • a fogyasztási többlet közel 2 százalékponttal dobta meg a GDP-t, ami kulcsfontosságú volt a gyenge külső kereslet ellensúlyozására.

A miniszter elismerte, hogy Magyarország mozgástere korlátozott: a hazai gazdaság szinte teljesen integrálódott a német iparba, a jármű- és akkumulátorágazat pedig jelenleg hullámvasúton van a globális átállás és a kínai–német verseny miatt. 

Nagy Márton emellett odaszúrt a jegybanknak is, hangsúlyozva, hogy a restriktív monetáris politika és a magas reálkamatok ellenszelet jelentenek, amely lassítja a növekedést.

A nemzetgazdasági miniszter közölte, hogy a kormány fix 3 százalékos kkv-hitelekkel és 90 milliárdos adócsökkentéssel segíti a hatékonyságot, miközben a Tisza Párttól eddig csak egy „nagyarányú adóemelést tartalmazó programot” látott. 

Azt is írta, hogy azt az ígérgetések és „saleselés” helyett jó lenne látni a párt teljes programját.

„Mi nem titkolózunk, hanem kiterített lapokkal játszunk!” – zárta sorait a miniszter, felszólítva a pártot, hogy az ígérgetések helyett mutassanak fel valódi szakmai alternatívát.

Korábban arról is írunk, hogy az állami vagyonhoz kapcsolódó kiadások hirtelen megugrása és az uniós források elapadása magyarázhatja a tavalyi váratlanul magas hiányt – ez derül ki a 2025-ről szóló államháztartás részletes jelentéséből. 

Tavaly decemberben 1668 milliárd forinttal nőtt a költségvetés pénzforgalmi hiánya , ami miatt még a tavaly novemberben módosított hiánycél is 700 milliárddal magasabb lett. Viszont jó hír, hogy az áfabefizetések alapján a belső fogyasztással láthatólag nincs probléma. Annak ellenére, hogy a GDP alig 0,5 százalékkal nőtt 2025-ben, az előirányzat úgy, ahogy van, teljesült.

