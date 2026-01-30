Eddig várt Nagy Márton, kiterítette lapjait – tételesen mutatta be a miniszter, hogy mi történik a gazdasággal, „saleseléssel itt nem érünk semmit”

Éles hangvételű bejegyzésben vágott vissza Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Tisza Párt gazdaságpolitikai bírálataira.

Eddig várt Nagy Márton, most kiterítette lapjait / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

A politikus szerint az ellenzéki formáció szakmai mellébeszélése helyett a tényekre kell koncentrálni. Hangsúlyozta, hogy a kormány tudatosan élénkítette a belső keresletet, hogy megvédje Magyarországot a recessziótól egy ellenséges külső gazdasági környezetben.

Nagy Márton kifejtette, hogy a globális gazdaság gyengélkedése, a háború és az uniós versenyképesség zuhanása olyan negatív spirált indított el, amelyet csak a hazai fogyasztás radikális ösztönzésével lehetett ellensúlyozni. Álláspontja szerint ezen beavatkozás nélkül a magyar gazdaság nem elkerülte volna a válságot, hanem mély recesszióba süllyedt volna.

A politikus pontokba szedve vázolta fel a kormányzati stratégia alapköveit, amelyek a fogyasztás élénkítésén keresztül tartják fenn a növekedést:

a minimálbér 11 százalékos növelése és az ágazati béremelések közvetlenül a keresletet táplálják;

a többgyermekes anyák szja-mentessége és a családoknál maradó pluszforrások 2025-ben mintegy 5 százalékos fogyasztásbővülést eredményeztek;

a fogyasztási többlet közel 2 százalékponttal dobta meg a GDP-t, ami kulcsfontosságú volt a gyenge külső kereslet ellensúlyozására.

A miniszter elismerte, hogy Magyarország mozgástere korlátozott: a hazai gazdaság szinte teljesen integrálódott a német iparba, a jármű- és akkumulátorágazat pedig jelenleg hullámvasúton van a globális átállás és a kínai–német verseny miatt.

Nagy Márton emellett odaszúrt a jegybanknak is, hangsúlyozva, hogy a restriktív monetáris politika és a magas reálkamatok ellenszelet jelentenek, amely lassítja a növekedést.

A nemzetgazdasági miniszter közölte, hogy a kormány fix 3 százalékos kkv-hitelekkel és 90 milliárdos adócsökkentéssel segíti a hatékonyságot, miközben a Tisza Párttól eddig csak egy „nagyarányú adóemelést tartalmazó programot” látott.

Azt is írta, hogy azt az ígérgetések és „saleselés” helyett jó lenne látni a párt teljes programját.