Most volt elég: a NATO reagál az Oresnyik rakéták bevetésére Ukrajna ellen – ez vár az oroszokra

Mark Rutte NATO-főtitkár az Európai Parlamentben tartott beszédében hangsúlyozta, hogy az orosz erők által alkalmazott intenzív rakéta- és dróntámadások – köztük az Oresnyik típusú ballisztikus rakéta bevetése – miatt haladéktalanul növelni kell Ukrajna légvédelmi képességeit.

Mark Rutte NATO-főtitkár / Fotó: AFP

A Renew Europe frakció brüsszeli fórumán, 2026. január 13-án elhangzott hozzászólásában Rutte kiemelte: az elmúlt napokban ismét jelentős számú drón és rakéta csapott le Ukrajna területére, elsősorban polgári célpontokat és lakott területeket érintve. A főtitkár szerint ezek a támadások elsősorban nem katonai jellegűek, hanem a civil lakosság megfélemlítését és az infrastruktúra megbénítását célozzák.

„Az elmúlt éjszaka során is százával érkeztek drónok és több tucat rakéta. Ez a polgári infrastruktúrát és a békés lakosságot sújtja. Ez nem a frontvonal harcainak része, hanem szándékos pánikkeltés és pusztítás” – fogalmazott Rutte. A NATO-főtitkár külön kitért az Oresnyik rakéta alkalmazására, amelyet az orosz erők az utóbbi időszakban vetettek be és különösen súlyos károkat okozott több ukrán régióban.

Rutte sürgetően kérte a NATO-tagállamokat és az Európai Parlament képviselőit, hogy mielőbb vizsgálják felül nemzeti készleteiket, és adjanak át Ukrajnának további légvédelmi rakétákat – elsősorban a Patriot, NASAMS és SAMP/T rendszerekhez kompatibilis elfogórakétákat.

„Arra kérem a képviselőket, hogy lépjenek kapcsolatba saját kormányaikkal, és segítsenek megtalálni a raktárakban lévő, azonnal átadható rakétákat. Ukrajnának most van szüksége ezekre az eszközökre” – mondta a főtitkár. A nyilatkozat elhangzása óta sem a NATO, sem az érintett tagállamok nem közöltek konkrét számokat vagy azonnali szállítási ígéreteket az újabb rakétacsomagokról.

A szövetség továbbra is Ukrajna legnagyobb katonai támogatója marad, ugyanakkor a légvédelmi eszközök átadása az elmúlt hónapokban gyakran ütközött a nyugati készletek korlátozottságába és a saját országok védelmi igényeibe.