Deviza
EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0% EUR/HUF383,44 0% USD/HUF327,01 0% GBP/HUF440,33 0% CHF/HUF412,88 0% PLN/HUF91,03 0% RON/HUF75,3 0% CZK/HUF15,87 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
bankrablás
Gelsenkirchen
parkolás

Német bankrablás. olyan elképesztő videó került elő, amin csak a károsultak nem nevetnek

Németország egyik legnagyobb bankrablása történt az ünnepek alatt, a károsultak még csak a biztosításra sem számíthatnak. A német bankrablás egy olyan momentumáról került elő videó, amitől a széftulajdonosok is elképedhetnek, bár esetükben inkább válthat ki még nagyobb elkeseredettséget, mint mosolyt.
Pető Sándor
2026.01.03, 08:07
Frissítve: 2026.01.03, 08:28

Gelsenkirchenben történt az ünnepek alatt, a kár több mint 30 millió euró, Németország egyik legnagyobb bankrablása. A kárt nem téríti meg biztosítás, a tüntető károsultak több száz fős tömegét a rendőröknek kellett megfékezni, hogy be ne törjenek a kirabolt Sparkasse fiókba. A német bankrablás módszere maga is meghökkentő, és a nyilvánosságra került elképesztő részleteket még sikerült is fokozni egy videóval. Ha nem volna önellentmondó képtelenség, a felvétel alapján azt mondhatnánk: ezek tisztességes bankrablók voltak.

Német bankrablás: a károsultak, akiket a rendőröknek kellett megfékezni, biztosan nem nevetnek
Német bankrablás: a károsultak, akiket a rendőröknek kellett megfékezni, biztosan nem nevetnek Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A bank, a rendőrség és a bankrablás károsultjai természetesen nem mondanak ilyent. Azt talán igen, hogy ezek a rablók végtelenül pimaszon viselkedtek.

Korábban is ismert volt az alaptörténet: a rablók egy parkolóházon keresztül jutottak be, több ajtót felfeszítettek, és átfúrták a páncélterem 45 centiméteres vasbeton falát, majd több mint 30 millió euró (11,5 milliárd forint) értékben vittek el aranyat, készpénzt, ékszereket és egyéb személyes értéktárgyakat. 

Legalább 2 500 Sparkasse-ügyfelet érintett az  betörés, de napokig észrevétlen maradt, a rendőrséget csak hétfő reggel értesítették, amikor megszólalt egy tűzjelző a bankon belül. A kiérkező hatóságot elképesztő kép fogadta.

Fotó: AFP

Az is ismert volt már, hogy a szomszédos parkolóházban a biztonsági kamera felvette a bankrablók autóját, egy lopott hannoveri rendszámtáblájú Audi RS6-ost, sőt az egyik bűnöző is látható a képeken, igaz, arcát kendő takarja. A Stern beszámolója szerint egy másik videón egy fehér Mercedes furgon látható, és szemtanúk a szombatról vasárnapra virradó éjjel több embert is láttak a bankkal szemközti parkolóházban, akik nagy zsákokat cipeltek. 

Német bankrablás: van, ami még ilyenkor sem maradhat el

Aztán előkerült egy biztonsági kamera újabb felvétele is – közzétette többek közt a brit Metro –, amelyen talán még az eddigieknél is meghökkentő képsort láthatunk.

Ezen egy szürke pulóvert és maszkot viselő férfi látható, amint komikus türelemmel, érméről érmére eteti a parkolóórát. Néhány pillanattal később visszatér, hogy újabb pénzt dobjon a gépbe, gondosan ügyelve arra, hogy pontosan kifizesse a parkolási díjat. Az üzemeltetőt tehát nem érte kár. Hozzá kell tenni: a televíziós hírek elérhető videóiból hiányzik ez a részlet, ami akár kételyeket is ébreszthet a valódiságát illetően, de az online médiában sok helyen használták, többek közt a The Sun, itt.

A parkolás kifizetése már a bankrablás után történt. Ha a videórészlet valódi, elmaradt a filmekből ismert fejvesztett tempójú menekülés, de aki a javait elvesztette, ezen aligha derül. A bankfiókban a széfek 95 százalékát feltörték a rablók, és egy-egy széf tartalmát a bank csak 10 300 euróig biztosította. Az ezen felüli részt az EU-ban a bankbetétekre vonatkozó 100 ezer euróig terjedő biztosítás sem pótolja ki, mivel a széfekre nem vonatkozik. Talán az segítene, ha nagyon gyorsan elfognák a bank heist történetének talán legszemtelenebb rablóit. 

 

 

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu