Nemzeti Gárda
Legfelsőbb Bíróság
Donald Trump
bevándorlás

Véget ér a demokrata vezetésű városok megszállása: Trump kivonja a csapatokat

Az elnök döntése azután következik be, hogy a legfelsőbb bíróság szerint nem volt jogszerű a csapatok bevetése Chicagóban. A Nemzeti Gárdát és más katonai erőket ugyanis nem szabad rendvédelmi célokra felhasználni.
2026.01.01, 11:01

Kivonják a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből és Portlandből – jelentette be szerdán közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök, ám jelezte, hogy a katonák visszatérnek, ha növekszik a bűnözési ráta.

Protest in Chicago urges end to ICE and Guard presence
A Nemzeti Gárda bevonulása ellen tiltakozók Chicagóban/Fotó: Anadolu via AFP

"Kivonjuk a Nemzeti Gárdát Chicagóból, Los Angelesből, Portlandből, a tény ellenére, hogy az ezekben a városokban lévő hazafiaknak köszönhetően csökkent nagyban a bűnözés, és csak emiatt" – írta Trump a Truth Socialen, ám hozzátette azt, hogy a csapatok visszatérnek, ha a bűnözés ismét fellángol, ami szerinte csak idő kérdése.

A Nemzeti Gárda több nagyvárosba is bevonult

A nemzeti gárdisták felvonultatását a fentebb jelzett demokrata párti vezetésű városokba, továbbá a szintén demokrata vezetésű Memphisbe több hónapja rendelte el Trump, hogy 

küzdjenek a bűnözés ellen és támogassák a bevándorlás elleni rendőrség munkáját.

Az elnök ellenzői bírósághoz fordultak az egyesült államokbeli természeti katasztrófák elhárítására kiképzett, de külföldön is bevethető katonai egységek felvonultatása miatt. A döntést a demokrata párti politikusok tekintélyelvűnek és az elnöki jogkörökön túllépőnek nevezték. Minden állam Nemzeti Gárdája az elnök és helyi kormányzó kettős ellenőrzése alatt áll.

A legfelsőbb bíróság december 23-án a kritikusok számára hozott kedvező döntést, mondván a kormány nem szolgáltatott elengedő jogi alapot a Nemzeti Gárda chicagói felvonultatásához, amelyet az amerikai jog csak kivételes körülmények esetén tesz lehetővé.

Az 1878-ben életbe lépett Poss Comitatus Act elnevezésű törvény tiltja katonák bevetését rendvédelmi feladatok ellátására.

