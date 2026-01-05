Orbán Viktor: Trump megadta a kegyelemdöfést a liberális világrendnek, 2026 egy új korszak kezdete

Hivatalosan is kezdetét veszi január 5-én a 2026-os politikai évad, Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi sajtótájékoztatót tart délelőtt 11 órától. Az esemény egyben a választási kampány kezdete is, három hónap múlva, április 12-én tartják Magyarországon a következő általános parlamenti választásokat, ahol a választópolgárok sorban az ötödik választáson szazhatnak bizalmat a regnáló kormánypártoknak. A kormányfő várhatóan mintegy 3-3,5 órán keresztül válaszol az újságírók kérdéseire.

Nemzetközi sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor – kövesse élő tudósításunk / Fotó: Máthé Zoltán / MTI