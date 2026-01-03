Soha többé nem szabadul a Venezuelából "kirepített" elnök, ha ezzel vádolják meg Amerikában
A már önmagában is meghökkentő hír a Venezuela elleni éjszakai amerikai légitámadásról azzal a még elképesztőbb fordulattal folytatódott, hogy az amerikai elnök bejelentése szerint elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt, sőt feleségével "kirepítették" az országból. Nincs kétség, hogy ez kellemetlen lehet, Maduro számára azonban van egy igen komoly személyes tétje is a fejleménynek – derül ki a The Wall Street Journal cikkéből.
Az Egyesült Államokkal való szemben állásnak a venezuelai elnök számára évtizedes múltja volt, miután pedig Donald Trump egy éve újra az amerikai elnöki székbe került, az utóbbi hónapokban Venezuela egyre-másra kapta a figyelmeztetéseket Washingtonból, amelyek tengeri blokádhoz, majd a légicsapásokhoz és elfogásához vezettek.
A konfliktusnak számára azonban jogi előélete is van.
A nagy amerikai lap arra emlékeztet: Madurót és több magas rangú venezuelai kormányzati tisztviselőt 2020-ban – Trump első elnök ciklusának utolsó teljes évében – az amerikai hatóságok kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezet működtetésével vádolták meg, lezárva egy több mint egy évtizeden át tartó nyomozást.
A manhattani szövetségi bíróságon a vádiratot is benyújtották, és ebben az ügyészek
azzal vádolták Madurót, hogy vezető szerepet töltött be a Cartel de los Soles nevű drogkartellben, és segített nagy mennyiségű kokain az Egyesült Államok felé történő szállításában.
A vádirat szerint Maduro irányította és védelmezte a hálózatot – írja a WSJ –, miközben fokozatosan emelkedett az ország kormányzati ranglétráján.
Maduro visszautasította az amerikai vádakat, hogy köze lenne a kábítószer-kereskedelemhez, és azokat „piszkos, hamis vádaskodásoknak” nevezte.
Az eljárás nem ért véget, ezt Marco Rubio amerikai külügyminiszter világossá tette szeptemberben – idézi fel a lap.
Ne legyen kétség: Nicolás Maduro vádlott kábítószer-kereskedő az Egyesült Államokban, és az amerikai igazságszolgáltatás szökésben lévő gyanúsítottja
– mondta akkor a kormánytag.
Rubio szombaton frissen is megismételte az X-en: Nicolás Maduro az Egyesült Államokban kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakkal néz szembe.
Maduro nem Venezuela elnöke, és rezsimje nem a legitim kormány... Maduro a Cartel de los Soles nevű narkoterrorista szervezet vezetője, amely megragadta a hatalmat az országban
– fogalmazott.
Nicolás Maduro: el se hinnénk, mekkora díjat tűztek ki a fejére
Maduro bűnei olyan mértékben nem voltak megbocsátva az Egyesült Államokban, hogy még díjat is kitűztek a fejére, amit tavaly augusztusban óriási összegre, 50 millió dollárra (16,35 millárd forint) emeltek.
Pam Bondi főügyész abban az időben a világ egyik legnagyobb drogkereskedőjének nevezte, aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent az Egyesült Államokra, és a fent említett bűnszervezeten kívül a Tren de Aragua és a mexikói Sinaloa drogkartellekkel is együttműködik.
A Maduro fejére kitűzött díjat most besöpri-e valaki, erről nincs hír. Mindenesetre ha bíróság elé állítják és elítélik, akár életfogytiglani börtönbüntetésre is számíthat– szerepel az augusztusi sajtójelentésben.
Rendkívüli: az amerikaiak elfogták Maduro venezuelai elnököt – sőt még el is vitték
Az amerikaiak elfogták Maduro venezuelai elnököt, már nincs is az országban, Donald Trump sajtótájékoztatót tart.