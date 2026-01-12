Ónos esőt is kapunk a rendkívüli hideg mellé: ezeket a területeket érinti – fontos teendőkre figyelmeztetnek a hatóságok

Jelenleg nincs érvényben meteorológiai riasztás, azonban ha lesz ilyen – akár citromsárga, akár narancs, akár piros – az ónos eső miatt, az érintett területen senki ne induljon útnak – mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az operatív törzs hétfő délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten. Mukics Dániel tűzoltó alezredes tájékoztatása szerint elzárt település és lezárt útszakasz sehol sincs az országban. Vasárnap a Vértesboglár és Csákvár, illetve a Csákvár és Lovasberény közötti utat átmenetileg le kellett zárni, mivel hóátfúvás alakult ki, azonban ezeket az útzárakat a vasárnap esti órákban fel lehetett oldani.

A Dunán jégzajlás figyelhető meg, a hét elején pedig ónos eső is érkezhet / Fotó: Purger Tamás / MTI

Az alezredes elmondta, hogy a közutakon vasárnap hóátfúvások miatt 20 centiméteres hóréteg alakult ki helyenként, a közútkezelő a havat folyamatosan takarította ezekről az utakról. Összesen 150 munkagép dolgozott vasárnap az utak takarításán és a síkosságmentesítésen. Kiemelte, hogy a vasúti közlekedésben váltóhibák miatt vasárnap néhány helyen pótlóbuszok közlekedtek, a hétfői napon is néhány vasútvonalon ez a helyzet áll fenn, a MÁV honlapján azonban pontosan elérhető, hogy mely szakaszok ezek.

„Ettől a néhány vasútvonaltól eltekintve minden vonalon menetrend szerint halad a vasúti közlekedés. Vasárnap 35 és 90 perces késések is előfordultak a váltóhibák miatt, hétfőn azonban már csak 5-10 perces késésekkel kell számolni a vasúti közlekedésben” – mondta Mukics Dániel, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy busszal hétfőn három település: Gombolyag, Tagyospuszta és Vindornyalak nem érhető el, ezek azonban közúton személyautóval megközelíthetők.

A szóvivő hangsúlyozta, hogy a közszolgáltatások mindenhol megfelelően működnek, az egészségügyben a betegellátás zavartalan, a légi közlekedésben sehol sincsen fennakadás, és a vízi közlekedés is folyamatos, zavartalan mindenhol.

Elmondta, hogy a Dunán és a Tiszán jégzajlás figyelhető meg, a jégtörő hajók készenlétben állnak mindenhol, azonban ezek bevetésére eddig nem volt szükség. Több folyón is összefüggő jégréteg alakult ki, a folyóvizek jegére lépni azonban mindenhol tilos. Állóvíz jegére csak ott lehet lépni, ahol a vízfelület kezelője megmérte a jég vastagságát, az elérte a 10-12 centiméteres, biztonságos vastagságot, és a kezelő kijelölte azt a területet, ahol biztonságosan lehet sportolni a természetes vízfelület jegén.