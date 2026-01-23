Korszakos bejelentés: önvezető taxik jelennek meg Magyarországon, megkezdik az utasok szállítását – amerikai óriáscég áll a háttérben

Palkovics László, a mesterséges intelligenciáért és technológiai fejlesztésekért felelős kormánybiztos az InfoRádió Aréna című műsorában jelentette be, hogy az év második felében kísérleti jelleggel önvezető taxiszolgáltatás indulhat a fővárosban. A projektet a ZalaZONE technológiai kutatóközpont és tesztpálya koordinálja.

Fotó: AFP

A tervek szerint közbeszerzés keretében három járművet szereznek be: két SAE Level 4-es, teljesen önvezető autót, valamint egy térképező járművet. Utóbbi feladata a budapesti utak és forgalmi viszonyok részletes feltérképezése lesz, hogy az önvezető rendszerek számára megfelelő adatbázis álljon rendelkezésre. Hozzátette: a MobilEye-nak biztosítják a felhőhöz való hozzáférést.

A szolgáltatás kezdetben két önvezető járművel indul, amelyeket utasok rendelhetnek majd meg egy taxivállalat közreműködésével. Palkovics László kiemelte, hogy a kísérlet sikeréhez elengedhetetlen a budapestiek aktív részvétele, hiszen csak valós utasforgalom mellett gyűlhetnek megbízható tapasztalatok.

A járművekben az első időszakban biztonsági vezető (safety driver) tartózkodik majd, aki szükség esetén be tud avatkozni.

A rendszer felhőalapú működésű, és nem kizárólag az önvezető autókra épül: a technológia a hagyományos taxikat is támogatja, például mobilalkalmazáson keresztül küld figyelmeztetéseket a sofőröknek – például gyalogosok, iskolás csoportok vagy egyéb kockázati helyzetek észlelésekor –, ezzel hozzájárulva a közlekedésbiztonság javításához.

A kormánybiztos említést tett arról is, hogy együttműködést terveznek a taxis szektor szereplőivel, köztük a digitális platformokat üzemeltető cégekkel (például Uber, Bolt), amelyek logisztikai háttere alkalmas lehet a szolgáltatás integrálására. Hivatkozott nemzetközi példákra is, mint a Volkswagen MOIA projektje Németországban, ahol már hibrid (önvezető és hagyományos sofőrös) taxiszolgáltatás működik, illetve a pekingi kísérletek, ahol WeChat-alapú rendszerrel lehet igénybe venni az önvezető járműveket.

A tervek szerint az első két önvezető taxi még az év vége felé forgalomba állhat Budapesten, megfelelő biztonsági előírások és tesztek mellett. A projekt célja egyelőre a technológia valós környezetben történő kipróbálása és a tapasztalatok gyűjtése, hosszabb távon pedig a közlekedésbiztonság és a hatékonyság további növelése.