Orbán Viktor újra megszólalt a januári rezsistopról: felső határt szabott a januári számláknak – „Magyarország példátlan bravúrt hajt végre”

„Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól” – írta csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor szerint a biztonság a legfontosabb / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök kiemelte, hogy a hideg időjárás miatti jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja. Ennek következtében a hideg január rezsiszámlái nem lesznek magasabbak, mint a decemberi számlák voltak. Hozzátette, hogy ugyanezt teszik a távhő esetében is, valamint továbbra is biztosítja a kormány a szociális tűzifát a rászorulók számára.

„Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb. Biztonság a nemzetközi politikában, biztonság Magyarországon, biztonság a munkahelyen és biztonság otthon. Biztonság nélkül nincs fejlődés és nem érhetjük el céljainkat. Se a személyes, se az ország nagy, közös céljait” – zárta bejegyzését a kormányfő.

Rendkívüli rezsistopot jelentett be Orbán Viktor – a lakosság jelentős része fellélegezhet

Januári rezsistopot vezetett be a kormány – jelentette be Orbán Viktor szerdán. A miniszterelnök közölte, hogy ennek értelmében a kormány a januárban keletkező többletköltséget átvállalja a családoktól.

Orbán Viktor azt mondta, hogy a beavatkozásra azért van szükség, mert az elmúlt hetekben tapasztalható időjárás miatt mindenki rendkívüli fűtéskiadásokkal szembesült. A miniszterelnök közölte azt is, hogy gondoskodtak elegendő tűzifáról és megfelelő mennyiségű melegedőről, és ezek a következő hetekben is rendelkezésre állnak majd.

Az energiarendszer felkészült az extra terhelésre

Korábban arról is írtunk, hogy Magyarország energetikai rendszere bírja a terhelést, az import és a tárolói készletek stabilak. A legnagyobb kockázatot nem a hiány, hanem a lakossági rezsiköltségek megugrása jelenti azoknál, akik a hideg miatt kifutnak a kedvezményes keretből.

Az Energiaügyi Minisztérium és a szakértők egybehangzó véleménye szerint az ország felkészült a fagyokra. A magyarországi gáztárolók töltöttsége jelenleg 55 százalék feletti, ami bőségesen elegendő a tél hátralévő részére, hiszen ez az éves országos szükséglet közel 40 százalékát fedezi.