Deviza
EUR/HUF386,85 +0,15% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF415,28 +0,29% PLN/HUF91,78 +0,09% RON/HUF76,01 +0,18% CZK/HUF15,95 +0,05% EUR/HUF386,85 +0,15% USD/HUF332,12 +0,1% GBP/HUF446,03 +0,13% CHF/HUF415,28 +0,29% PLN/HUF91,78 +0,09% RON/HUF76,01 +0,18% CZK/HUF15,95 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12% BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
petíció kezdeményező
Orbán Viktor
ukrajnai háború
Brüsszel

Brüsszel követelőzik, Ukrajna tartja a markát: Magyarországgal fizettetnék meg a háborút – Orbán Viktor keményen válaszolt

A miniszterelnök hangsúlyozta, ideje szembenézni a valósággal és megvédeni hazánk polgárait az indokolatlan terhektől. Orbán Viktor a Facebook-oldalán közölte: Magyarország nem vállalja Ukrajna háborús költségeit, sem a Brüsszel által követelt 800 milliárd dolláros támogatást.
VG
2026.01.14, 18:03
Frissítve: 2026.01.14, 18:47

Orbán Viktor a Facebookon üzent: Magyarország nem vállalja Ukrajna háborús költségeit, sem a Brüsszel által kért 800 milliárd dolláros támogatást. A miniszterelnök szerint ideje szembenézni a valósággal és nem hagyni, hogy hazánk polgárai fizessék meg más ország válságát.

Orbán Viktor, Ursula von der Leyen
Orbán Viktor a Facebook-oldalán közölte: Magyarország nem vállalja Ukrajna háborús költségeit, sem a Brüsszel által követelt 800 milliárd dolláros támogatást / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Magyarország határozott nemet mond Brüsszel Ukrajnának szánt pénzügyi követeléseire. Orbán Viktor a Facebook-oldalán részletezte álláspontját, miután az Európai Bizottság elfogadta a tíz évre tervezett, 800 milliárd dolláros ukrajnai támogatási csomagot. 

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy hazánk nem vállalja az ukrajnai háború, az elszabadult energiaárak vagy az ukrán rezsi költségeit, és nem akarja felélni gyermekeink jövőjét a Brüsszel által előírt terhek miatt.

Orbán világosan fogalmazott: aki abban bízik, hogy az Ukrajnának adott hiteleket orosz jóvátételből lehet visszafizetni, az nincs tisztában a valósággal. Hasonlóképpen téved az, aki szerint az idő Ukrajnának kedvez, vagy hogy az ország „lenyűgöző reformokat” hajtott végre. A közelmúlt korrupciós botrányai, köztük a kijevi aranyfajansz története, rávilágítanak, hogy a valóság ettől távol áll.

A magyar miniszterelnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a befagyasztott orosz vagyon felhasználása sem jelent megoldást: a decemberi uniós csúcson a tagállamok vezetői leszavazták ezt a lehetőséget. Orbán emlékeztetett rá, hogy Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, így az ország védelme nem lehet az uniós költségvetés feladata.

Orbán Viktor: Magyarország nem fizet

A magyar kormány múlt héten kapta kézhez Brüsszel részletes követeléslistáját . A dokumentum tartalmazza az eddig kifizetett 193,3 milliárd eurót, amelyet az EU és tagállamai katonai, pénzügyi, humanitárius és menekültügyi támogatások formájában nyújtottak Ukrajnának 2022 februárja óta. A tervezett 800 milliárd dollár azonban újabb súlyos terhet jelentene Magyarország polgárai számára: a kifizetések érintenék a nyugdíjakat, családi támogatásokat, otthonteremtési támogatásokat és az elszabadult rezsiköltségeket is.

Ezért a miniszterelnök a mai napon petíciót indított, üzenve Brüsszelnek: Magyarország nem fizet.

Mi nem akarjuk kifizetni az ukrajnai háború árát, az ukrán rezsit, az elszabadult energiaárakat, és nem akarjuk felélni gyermekeink jövőjét

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Az ügy várhatóan tovább fogja élezni a vitákat az EU tagállamai között. Orbán üzenete azonban világos és egyértelmű: Magyarország elutasítja az indokolatlan pénzügyi terheket, és kiáll polgárai érdekei mellett. A józan ész szerint a brüsszeli követelések irreálisak, és a magyar kormány ragaszkodik ahhoz, hogy a magyar adófizetők pénze ne kerüljön az ukrajnai konfliktus finanszírozására.

Orbán Viktor: itt van feketén-fehéren, mit juttatna a magyaroktól Ukrajnának Brüsszel a nyugdíjasokétól az anyák pénzéig

Az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket. Orbán Viktor közzétette, hogy mit vennének el a magyaroktól.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12702 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu