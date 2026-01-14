Orbán Viktor: itt van feketén-fehéren, mit juttatna a magyaroktól Ukrajnának Brüsszel a nyugdíjasokétól az anyák pénzéig

„800 milliárd dollár nem a fán terem meg. Ennyit követelnek az ukránok a következő 10 évre, tőlünk, európaiaktól. Magyarország számára ez több mint 9 milliárd dolláros sarcot jelentene” – közölte Orbán Viktor a Facebookon.

Orbán Viktor közzétette, hogy mit vennének el a magyaroktól / Fotó: Anadolu / AFP

A kormányfő szerint Brüsszel elvenné

a 13.

és 14. havi nyugdíjat,

az otthonteremtési támogatásokat,

a csokot,

a rezsicsökkentést,

az egykulcsos jövedelemadót,

a munkáshitelt,

az édesanyáknak,

a fiataloknak,

illetve a családoknak járó adókedvezményeket.

„És hogy hol van mindez leírva? Ott van feketén-fehéren az európai szemeszterben, az országspecifikus ajánlásokban és a kötelezettségszegési eljárásokban” – írta.

Hozzátette, hogy az Európai Uniós Ügyek Minisztériuma egy jelentésben összegezte a brüsszeli követeléseket, a jelentést szerdán nyilvánosságra is hozta a kormány.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy 800 milliárd dolláros számla a magyar éves GDP négyszerese. Az ügy háttere, hogy Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök nyugati államok biztonsági tanácsadóival egyeztetett az ország gazdaság jövőjéről.

Ukrajna számításai szerint a következő tíz év pénzügyi szükségletei elérhetik a 800 milliárd dollárt,

miközben a védelemmel kapcsolatos kiadások ebben még nem szerepelnek

Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy az ország előtt álló gazdasági kihívások nagyságrendje rendkívüli, és ezek kezeléséhez hatalmas tőkebefektetésekre van szükség.

Szviridenko elmondta, hogy már elkészült egy gazdasági jólétről szóló megállapodás tervezete, amely azonban egyelőre nem nyilvános. A dokumentum célja az lenne, hogy keretet adjon az ukrajnai gazdaság helyreállításához és hosszabb távú stabilizálásához szükséges források bevonásának. De azt is rögzítette, hogy ez a 800 milliárd dolláros összeg nem tekinthető véglegesnek.

Mint mondta, a számítás nem tartalmaz minden olyan tételt, amely a háború következményeiből fakad, és amelyek később tovább növelhetik az ukrajnai pénzügyi igényeket. A magyar miniszterelnök tehát ezt a fejleményt kommentálta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy ennyi pénzre lenne szükségük az ukránoknak a következő tíz évben, hogy működtessék az országukat.

Orbán Viktor szerint ezért akarták a brüsszeliek mindenáron einstandolni a befagyasztott orosz vagyont decemberben,

és ezért akarják alapjaiban átrendezni a következő uniós költségvetést.