Orbán Viktor megszólalt a havazás miatt, a kormányülés őt is próbára tette – kérette a belügyminisztert, válaszokat vár
Orbán Viktor is megszólalt a hóhelyzet kapcsán. A miniszterelnök Facebook-oldalán arra figyelmeztette az embereket, hogy „vigyázat, csúszik!”
A kép a Miniszterelnökségnek otthont adó Budai Várnegyeben található Karmelita kolostornál készült. Mint látható, a kormányfőt a szolgálati BMW-je éppen csak, hogy a kapun belül tudta letenni, mivel a nagy hó miatt már nem tudott beljebb gurulni. Orbán Viktornak ezért a szokásosnál hosszabban kellett gyalogolnia, hogy beérjen az irodájába.
A kormányfő óvatosságra intette a lakosságot. A képhez az alábbi szűkszavú, ám annál velősebb tanácsot fűzte még:
Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!
Ezt követően egy videót is kitett, amiben arról beszél, hogy várja Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját az országos hóhelyzetről.
Miután Orbán Viktor szerencsésen beért a munkahelyére, elkezdődhetett a heti kormányülés.
Továbbra is intenzív havazás nehezíti az életet Magyarországon: több autópályán és főúton torlódások alakultak ki, a vasúti közlekedésben késések, a helyközi buszjáratoknál pedig jelentős fennakadások tapasztalhatók. Folyamatosan frissülő cikkünkben percről percre követjük a hóhelyzet alakulását, a közlekedési korlátozásokat és a kormányzati intézkedéseket szerdán.
Orbán Viktor: a béke és a stabilitás kérdése a szerdai kormányülés középpontjában
Mint korábban hírt adtunk róla, Orbán Viktor szerdán kormányülést elnököl. A miniszterelnök reggel a közösségi médiában beharangozta, hogy a kormánytanácskozáson többek között téma lesz Ukrajna.
„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írta Orbán Viktor.
Orbán szerint Magyarország útja a béke útja, ahol bevezetik a 14. havi nyugdíjat, tovább bővítik a családtámogatásokat és a családi adókedvezményeket, valamint minden magyar fiatalt hozzásegítenek az első saját otthonához az Otthon Start programmal és egyéb lakástámogatásokkal.
Tavaly a magyar kormány utolsó ülését december 23-án tartotta – ezt Orbán Viktor miniszterelnök előre jelezte Facebook-posztjában, ahol furcsa évként értékelte 2025-öt. Az ezt követő kormányinfón Gulyás Gergely arról számolt be, hogy a kabinet áttekintette a január 1-jével hatályba lépő intézkedéseket, valamint részletes tájékoztatást hallgatott meg az Európai Unió legutóbbi tanácsülésének eredményeiről.
Vízkeresztkor megszentelték a Miniszterelnökségnek otthont adó Karmelita kolostort
A Karmelita kolostor 2019 óta ad otthont a miniszterelnöki hivatalnak, ahol a vízkereszti házszentelés azóta rendszeres esemény. Ezt idén is megtartották. A szertartást Berta Tibor tábori püspök vezette, az eseményen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.
A hagyomány részeként idén is felkerült az ajtó fölé a krétával írt jelölés, amely a népi hagyomány szerint a napkeleti bölcsek nevére utal, egyházi értelmezésben pedig a „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e házat” latin mondat rövidítése – tájékoztatott a Gondola.