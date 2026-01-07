Orbán Viktor már többször emlegette, a havazással végre megoldódhat ez az égető probléma

A kormányfő a hírcsatornáján azt mondta, hogy mindenki vigyázzon magára, még ott is, ahol „egyszerűnek látszik a helyzet”.

Orbán Viktor fontos kijelentést tett / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a mezőgazdaságnak kifejezetten jó az, ami most történik.

„Végre a mezőgazdaság nagy mennyiségű csapadékhoz jutott.

És jó reményünk van arra, ha még esik, akkor a mezőgazdaság teljesítménye a 2026-os évben meghaladhatja az előző évekét” – jelentette ki.

„Aszály ellen a legjobb védekezés a hóesés, akkor is, hogy ha a fenekére ül az ember a csúszós utakon” – fogalmazott.

Már tavasszal nyilvánvalóvá vált, hogy az előző évek sorozatos aszályai után a csapadékhiánya, az alacsony téli hókészlet és a felszín alatti vízkészletek csökkenése miatt sok térségben tavaly nagy volt a kritikus szárazság veszélye. A megváltozott klimatikus viszonyoknak kitett, művelés alatt álló területeken a fő cél a víz utánpótlásának biztosítása

a vízvisszatartás,

a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás és

a takarékos öntözési technológiák

elterjesztése által.

A klímaváltozás, az aszályos időszakok gyakorisága és az egyre csökkenő vízkészletek kihívások elé állítják Magyarországot is. Az aszályhelyzetre reagálva a kormány létrehozta az Aszályvédelmi Operatív Törzset , aszály-veszélyhelyzetet hirdetett és elfogadta az aszályvédelmi akciótervet, amelynek végrehajtása már megkezdődött.

Továbbá a 2025. évi központi költségvetésből a kormány 8,1 milliárd forint összegben átvállalja a gazdálkodók idei vízdíját, ezen felül pedig 10,2 milliárd forintot még elkülönített az idei beruházások megvalósítására. A kormány megfogalmazta: a cél, hogy 2030-ra az öntözött mezőgazdasági területek nagysága elérje a 350 ezer hektárt.

A HungaroMet közlése szerint szerdán keleten várható jelentős havazás, csütörtök reggelig további 10-20 centiméter friss hó várható.

A Köpönyeg.hu szerint nyugat felől beborul az ég, és szórványosan várható havazás, ami mellett az ország délnyugati tájain fagyott eső, ónos eső is eshet. Rendkívül hideg lesz, hiszen az Alföldön akár –20 fokos fagy is lehet. Délután is marad a csikorgó hideg: –10 és 0 fok között mozoghat a hőmérséklet.