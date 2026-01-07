Deviza
EUR/HUF384,91 +0,04% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF444,05 -0,09% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,43 +0,05% RON/HUF75,68 +0,11% CZK/HUF15,86 -0,32% EUR/HUF384,91 +0,04% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF444,05 -0,09% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,43 +0,05% RON/HUF75,68 +0,11% CZK/HUF15,86 -0,32%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 440,36 +0,01% MTELEKOM1 842 +1,3% MOL3 154 +0,13% OTP36 940 -0,08% RICHTER10 230 0% OPUS545 -1,28% ANY7 200 +1,39% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS5 320 -1,88% BUMIX10 193,64 -0,1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 559,78 +0,34% BUX116 440,36 +0,01% MTELEKOM1 842 +1,3% MOL3 154 +0,13% OTP36 940 -0,08% RICHTER10 230 0% OPUS545 -1,28% ANY7 200 +1,39% AUTOWALLIS150 -1,33% WABERERS5 320 -1,88% BUMIX10 193,64 -0,1% CETOP4 072,22 +0,77% CETOP NTR2 559,78 +0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
havazás
aszály
Orbán Viktor

Orbán Viktor már többször emlegette, a havazással végre megoldódhat ez az égető probléma

A kritikus szárazság veszélye hosszú ideje sújtja Magyarországot is. Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a mezőgazdaságnak kifejezetten jó az, ami most történik.
VG
2026.01.07., 16:15

A kormányfő a hírcsatornáján azt mondta, hogy mindenki vigyázzon magára, még ott is, ahol „egyszerűnek látszik a helyzet”. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor fontos kijelentést tett / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a mezőgazdaságnak kifejezetten jó az, ami most történik.  

„Végre a mezőgazdaság nagy mennyiségű csapadékhoz jutott. 

És jó reményünk van arra, ha még esik, akkor a mezőgazdaság teljesítménye a 2026-os évben meghaladhatja az előző évekét” – jelentette ki.

„Aszály ellen a legjobb védekezés a hóesés, akkor is, hogy ha a fenekére ül az ember a csúszós utakon” – fogalmazott.

Már tavasszal nyilvánvalóvá vált, hogy az előző évek sorozatos aszályai után a csapadékhiánya, az alacsony téli hókészlet és a felszín alatti vízkészletek csökkenése miatt sok térségben tavaly nagy volt a kritikus szárazság veszélye. A megváltozott klimatikus viszonyoknak kitett, művelés alatt álló területeken a fő cél a víz utánpótlásának biztosítása

  • a vízvisszatartás,
  • a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás és
  • a takarékos öntözési technológiák

elterjesztése által.

A klímaváltozás, az aszályos időszakok gyakorisága és az egyre csökkenő vízkészletek kihívások elé állítják Magyarországot is. Az aszályhelyzetre reagálva a kormány létrehozta az Aszályvédelmi Operatív Törzset , aszály-veszélyhelyzetet hirdetett és elfogadta az aszályvédelmi akciótervet, amelynek végrehajtása már megkezdődött. 

Továbbá a 2025. évi központi költségvetésből a kormány 8,1 milliárd forint összegben átvállalja a gazdálkodók idei vízdíját, ezen felül pedig 10,2 milliárd forintot még elkülönített az idei beruházások megvalósítására. A kormány megfogalmazta: a cél, hogy 2030-ra az öntözött mezőgazdasági területek nagysága elérje a 350 ezer hektárt.

A HungaroMet közlése szerint szerdán keleten várható jelentős havazás, csütörtök reggelig további 10-20 centiméter friss hó várható. 

A Köpönyeg.hu szerint nyugat felől beborul az ég, és szórványosan várható havazás, ami mellett az ország délnyugati tájain fagyott eső, ónos eső is eshet. Rendkívül hideg lesz, hiszen az Alföldön akár –20 fokos fagy is lehet. Délután is marad a csikorgó hideg: –10 és 0 fok között mozoghat a hőmérséklet.

havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
havazás
Tél tábornok újra támad!
1/18
Szolnok. Mészáros János / Új Néplap

Szombaton erősen felhős, több helyen ködös idő várható zúzmarával és hószállingózással. Reggel –10, délután –2 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap hidegfront érkezik erős északi széllel, hófúvásokkal. A Duna-Tisza-közén egy összeáramlás mentén többfelé várható hózápor, havazás. Reggel –10, délután –4 fok valószínű.

Folyamatosan frissülő cikkünkben beszámolunk arról, hogy szerdán az országban hogyan alakul a hóhelyzet: milyen hatással van az élet több területére, például az utakon hol és milyen lezárások, torlaszok alakulnak ki, valamint a magyar kormány és a rendkívüli helyzetre létrehozott operatív törzs milyen intézkedéseket jelent be.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
aszály

Orbán Viktor már többször emlegette, a havazással végre megoldódhat ez az égető probléma

A kritikus szárazság veszélye hosszú ideje sújtja Magyarországot is.
2 perc
közlekedés

Meghozta a döntést Lázár János: átalakítja a vasúti közlekedést – vannak, akik most nem mehetnek tovább, „ez hó nélkül is összetett művelet"

Az építésügyi és közlekedési miniszter azt írta: jóváhagyta, hogy várakozzanak a tehervonatok. Lázár János közölte, hogy most nem lehet időt vesztegetni.
9 perc
Donald Trump

Pszichológiai fegyvert vet be Grönland ügyében Dánia: friss jelentés figyelmeztet a gazdaság siralmas állapotára

Trump tavalyi hivatalba lépése óta többször is jelezte: szeretné, ha az ásványkincsekben, földgázban és kőolajban gazdag Grönland az Egyesült Államokhoz tartozna.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu