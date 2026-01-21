Rendkívüli rezsistopot jelentett be Orbán Viktor – a lakosság jelentős része fellélegezhet
Januári rezsistopot vezetett be a kormány – jelentette be Orbán Viktor szerdán a Facebookon.
A kormányfő közölte, hogy ennek értelmében
a kormány a januárban keletkező többletköltséget átvállalja a családoktól.
Orbán Viktor azt mondta, hogy a beavatkozásra azért van szükség, mert az elmúlt hetekben tapasztalható időjárás miatt mindenki rendkívüli fűtéskiadásokkal szembesült.
A miniszterelnök közölte azt is, hogy gondoskodtak elegendő tűzifáról és megfelelő mennyiségű melegedőről, és ezek a következő hetekben is rendelkezésre állnak majd.
Korábban a miniszterelnök azt is írta, hogy a nagy hideg miatt cselekedniük kell, a kormányülésen ennek érdekében meghozzák a szükséges döntést.
A kormányfő korábban közölte, hogy bejelentést tesz hamarosan, valószínűleg az energiaárakkal kapcsolatban. Azt is írta, hogy
évtizedek óta nem volt ilyen hideg január az országban.
„Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz” – fogalmazott.
A miniszterelnök hozzátette, hogy az extrém hidegben nem lehet hátradőlni. Szerinte a rezsicsökkentésre most rá kell tenni egy lapáttal, és rá is fognak tenni. „Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – közölte.
Korábban arról is írtunk, hogy Magyarország energetikai rendszere bírja a terhelést, az import és a tárolói készletek stabilak. A legnagyobb kockázatot nem a hiány, hanem a lakossági rezsiköltségek megugrása jelenti azoknál, akik a hideg miatt kifutnak a kedvezményes keretből.
Az energiaügyi minisztérium és a szakértők egybehangzó véleménye szerint az ország felkészült a fagyokra. A hazai gáztárolók töltöttsége jelenleg 55 százalék feletti, ami bőségesen elegendő a tél hátralévő részére, hiszen ez az éves országos szükséglet közel 40 százalékát fedezi.
Amint a fogyasztás átlépi a meghatározott limitet, a gáz ára hétszeresére (lakossági piaci ár) ugrik. Bár az MVM igyekszik nyugtatni a kedélyeket azzal, hogy a korábbi hónapok megtakarításait beszámítják, ez nem mindenkin segít – például azokon nem, akiknek épp januárban kezdődik az elszámolási évük.
A számlázási mód nagyban meghatározza, ki mikor szembesül a költségekkel:
- a havi diktálósoknál azonnali, drasztikus emelkedést tapasztalhatnak a januári számlán,
- az átalánydíjasok most fix összeget fizetnek, de az éves elszámoláskor egy összegben kell majd kifizetniük a mostani extra fogyasztást.
Az MVM hangsúlyozza, hogy az éves kedvezményes keret senkinél nem vész el, azt legkésőbb az éves elszámolásnál korrigálják.
A fagyokra való tekintettel január 31-ig moratóriumot hirdettek: egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki a fűtést tartozás miatt, és továbbra is elérhető a részletfizetési lehetőség.