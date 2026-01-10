Orbán Viktor azt ígérte: Nagyot fog szólni!

„Fidesz-kongresszus. Hamarosan kezdünk!” – jelentette ki Orbán Viktor szombat délelőtt a Facebookon. A kormányfő az egyik képhez az is írta, hogy „nagyot fog szólni”.

A Fidesz-kongresszuson az összes jelöltet bemutatják / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Egy másik posztban bejelentette azt is, hogy 13:00-kor startol a Fidesz-kongresszus.

Orbán Viktor korábban úgy fogalmazott, hogy

vannak meglepetések, de mind a 106 jelölt megvan.

A miniszterelnök úgy vélte, hogy az ellenzék ugyanazt játssza, mint 2022-ben, így a kormánynak még nem kell teljes kampányüzemmódba kapcsolnia, hiszen van elég dolguk.

A miniszterelnök szerint a Fidesznek alkalmazkodnia kell a változó társadalmi szerkezethez, ezért több városban fiatalítják a jelöltállítást. A kormányfő szerint az ellenzék újrajátssza a 2022-es forgatókönyvet, a Fidesz viszont egyelőre nem kapcsolhat teljes kampányüzemmódba. A miniszterelnök azonban bejelentette: a párt több megyei jogú városban is fiatalítást hajt végre, mert alkalmazkodniuk kell a társadalmi változásokhoz.

A Zaolnak adott interjúban Orbán Viktor azt mondta: semmi újat nem lát a baloldali választási felkészülésben: szerinte a Tisza Párt ugyanazt a brüsszeli, baloldali politikát képviseli, mint az egykori összefogás.

A miniszterelnök emlékeztetett, akkor a baloldal magabiztosnak tűnt ősszel, tavasszal mégis kétharmados Fidesz-győzelem született. Orbán hangsúlyozta: a következő választás tétje a cselekvőképesség megőrzése. Magyarország versenyelőnye szerinte az egységes, gyors döntésre képes kormány, amely ha kell, megvédi a határokat a migrációtól, biztosítja az energiaellátást vagy felveszi a harcot a brüsszeli genderpolitika ellen.

A miniszterelnök szerint a változtatás kockázatos lenne, különösen baloldali irányba. A biztonság szerinte a következő négy év meghatározó kérdése: „nem javaslom a választóknak, hogy ebben az irányban kísérletezzenek”.

A Fidesz jelöltállításáról szólva bejelentette már: mind a 106 jelölt megvan, és szinte mindegyikükkel személyesen beszélt.

A párt több helyen generációváltást hajt végre, különösen a megyei jogú városokban, ahol a lakosság összetétele jelentősen változott. Zalaegerszegen ezért új jelöltet indítanak: Szilasi Gábor veszi át Vigh László helyét. A másik két zalai választókerületben Nagy Bálint és Cseresnyés Péter indul.