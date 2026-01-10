Orbán Viktor bejelentette az új jelölteket: a választás tétje a béke és a háború – cikkünk frissül
Szombaton kora délután, pontosan 13 órakor megkezdődött a hétvége egyik legfontosabb belpolitikai eseménye, a Fidesz jelöltállító kongresszusa. „A biztos választás” – ezzel a szlogennel kezdte meg hivatalosan is a 2026-os parlamenti választási kampányát Budapesten, a Hungexpo csarnokában a kormánypárt.
A rendezvény legfontosabb része ezúttal is Orbán Viktor miniszterelnök beszéde volt. A kongresszust beharangozó Facebook-posztjában a kormányfő ugyanis azt írt, hogy lesznek meglepetések, változások és fiatalítás is.
A kormányfő elmondta, hogy ma a jelölteket mutatják be, majd február 20-áig a Fidesz-KNPD listáját és listavezetőjét.
Én 20 év kormányzás után is készen állok a feladatra
– jelentette ki Orbán Viktor.
A miniszterelnök elmondta, hogy 65 régi és 41 új jelölttel futnak neki a választásnak. Orbán a „győztes csapaton ne változtass” elv helyett a folyamatos megújulásban hisz, mivel szerinte a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb.
A kormányfő elmondta, hogy nincs fontosabb egy nemzet érdekében, mint az összefogás, és nincs fontosabb, mint a nemzet jövőjébe vetett közös hit, vagyis a nemzeti egység. És ezt szerinte csak a Fidesz-KDNP tudja megadni Magyarországnak.
Orbán Viktor kiemelte, hogy ők az egyetlen kormány a nyugati világban, aki megkérdezte az emberek a migrációról, a rezsicsökkentésről és a háborúról.
A miniszterelnök a kormány érdemeit felsorolva kiemelte, hogy
- egymillió munkahelyet teremtettek
- 73 ezer forintról 323 ezer forintra emelték a minimálbért,
- 202 ezer forintról 700 ezer forintra emelték az átlagbért,
- összehozták egész Európa első családi adórendszerét.
Orbán Viktor válogatott csapatnak tartja a jelölteket
A kormányfő kijelentette, hogy mind a 106 jelölttel tárgyalt, mindegyikkel megállapodott. Válogatott csapatnak tartja őket, olyan erős jelölteknek, akikből akár holnap meg tudna alakítani nem egy, hanem kettő teljes kormányt is. A jelöltekhez szólva elmondta, hogy mindenkivel beszéljenek, mindenkivel szóba kell állniuk. Egyúttal felszólította őket, hogy migrációról, genderről és háborúról mindenkivel beszéljenek, mert ezek fontos témák, amik visszafordíthatatlan károkat okozhatnak.
Orbán szerint Európa a jelenlegi politikájával nem elveszíti a keresztény tanítás értékeit, hanem önként feladja. A magyar azonban nyakas nép, azok közé az országok közé tartozik, akik ezt nem hagyják, és szerinte Brüsszel emiatt sanyargat minket.
A miniszterelnök szerint a választás egyik tétje, hogy bevándorló ország leszünk-e, vagy továbbra is megvédjük magunkat. Orbán szerint a migráció antiszemitizmust is magával hordoz, ezzel szemben Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van.
Áprilisban két út közül az egyiket választja a magyar nép. Az egyik a magyar út, a béke útja, a másik út a háború útja. Orbán Viktor szerint Brüsszel már döntött: háborúba megy. De úgy akar háborúzni, hogy nincsen rá pénze. Elköltött 180 milliárd eurót, és további 90 milliárd eurót adnak Ukrajnának, amit Ukrajna soha nem fog tudni visszaadni. Ezt a pénzt úgy akarják visszaszerezni, hogy legyőzik Oroszországot, és háborús jóvátétel kifizetésére kötelezik.
Orbán szerint Amerika okosabb volt, Donald Trump időben kiszállt az orosz-ukrán háború finanszírozásából, az Egyesült Államokban békepári elnök van. Akinek van esze, szintén így tesz, és nem állítja át az országát hadi gazdaságra.
Brüsszelből nem lehet leváltani a magyar kormányt, mert mi nem bízunk az idegenekben. A Tisza szerinte nem új elem, hanem a régi baloldali megközelítés újrahúzalozva, és láthatóan már meg is bukott.
A magyar út békés, a magyar út biztonságos, a magyar út sikeres, a magyar út felfelé visz, és ezen az úton mindenki minden évben léphet egyet előre
– emelte ki Orbán Viktor.
A kormányfő szerint 2026 tavasszán nem pártot, nem kormányt, nem miniszterelnököt, hanem sorsot választunk Magyarországnak.