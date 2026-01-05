Deviza
EUR/HUF383,58 -0,19% USD/HUF328,19 -0,03% GBP/HUF440,72 -0,09% CHF/HUF413,22 -0,12% PLN/HUF91,1 -0,19% RON/HUF75,37 -0,3% CZK/HUF15,88 -0,18% EUR/HUF383,58 -0,19% USD/HUF328,19 -0,03% GBP/HUF440,72 -0,09% CHF/HUF413,22 -0,12% PLN/HUF91,1 -0,19% RON/HUF75,37 -0,3% CZK/HUF15,88 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
politika
országgyűlési választások
világrend
sajtótájékoztató
Orbán Viktor
világpolitika

Orbán Viktor néhány óra múlva kiáll a világ nyilvánossága elé, most ígéretet tett a magyaroknak: új világ születik, utat kell választani

A liberális világrend felbomlásáról és új, kiszámíthatatlan korszak kezdetéről írt Orbán Viktor hétfő reggeli Facebook-bejegyzésében, amelyben a nemzetközi sajtó képviselőivel tervezett találkozót harangozta be. Orbán Viktor szerint Magyarország előtt sorsdöntő útelágazás áll, és 2026-ban a választók döntik el, hogy melyik irányba indul az ország.
Németh Anita
2026.01.05, 07:21
Frissítve: 2026.01.05, 07:29

Pár óra és indul a baráti terefere a nemzetközi sajtó jeles képviselőivel. Téma lesz bőven – közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán hétfő reggel.

Orbán Viktor, Ursula von der Leyen
A miniszterelnök szerint Magyarország előtt sorsdöntő útelágazás áll / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök ezután világpolitikai fejtegetésekbe kezdett. Szerinte a liberális világrend felbomlóban van, Trump elnök megválasztása adta meg neki a kegyelemdöfést.

Az új világ azonban még forrásban van. Szelesebb, kiszámíthatatlanabb, veszélyesebb évek jönnek. A magyar embereknek ebben a helyzetben kell idén áprilisban utat választaniuk.

Orbán Viktor úgy látja, hogy az egyik út a brüsszeli zsákutcába vezet, amit Tisza Párt képvisel. "Némi vállon veregetésért és a mentelmi jogukért cserébe kiegyeznének Brüsszellel, és végrehajtanák minden kérésüket. Igent mondanak a háborúra, Ukrajna finanszírozására, a migránsok betelepítésére és a gender propagandára" – ecsetelte.

A kormányfő szerint a béke és biztonság útját a saját pártja kínálja a magyaroknak. "Mi nem akarunk magyar fiatalokat a frontra küldeni, és nem akarjuk lerombolni az országot és a magyar gazdaságot. Van tervünk és szándékunk arra, hogy Magyarországot az előttünk álló történelmi korszak nyertesévé tegyük. Ehhez mindenekelőtt ki kell maradnunk a háborúból. Erre kérünk 2026-ben felhatalmazást a magyar emberektől" – részletezte Orbán Viktor.

A miniszterelnök gyakran szólal meg világpolitikai történésekben, legutóbb röviddel Donald Trump amerikai elnök szombati, venezuelai beavatkozása után is megszólalt. Leszögezte, hogy a végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje vagy sérültje nincs. „Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában.” Egyúttal bejelentette, hogy a mai napon szintén egyeztettek a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy "a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni".

Világrend

Világrend
755 cikk

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu