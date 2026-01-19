Orbán Viktor: Budapest nélkül nincs kétharmad, de a vidék nélkül nincs győzelem

„Budapest kell a kétharmadhoz, a győzelemhez azonban a vidék kell, a vidék a Fidesz–KDNP szívcsakrája – jelentette ki hétfőn, az Országos Önkormányzati Fórumon tartott beszédében Orbán Viktor. – Helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni. Mi pedig nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk” – tette hozzá. A miniszterelnök kiemelte, hogy 2022-ben a Budapesten kívüli választókerületek közül mindössze kettőben nem nyertek.

Orbán Viktor az Országos Önkormányzati Fórumon tartott beszédet / Fotó: Polyák Attila

A kormányfő elmondta, hogy ma Magyarországon az önkormányzatoknak mindössze 10 százaléka terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz képest a hitelek és a kölcsönök aránya 1,6 százalék. Egész Európában példátlanul alacsony ez a szint. Orbán kiemelte, hogy a vidék támogatásának fontos eszköze volt a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program.

Orbán Viktor: megszüntettük a kelet és nyugat közötti törésvonalakat

A miniszterelnök szerint a kormány egyik nagy eredménye, hogy megszüntette Magyarország kettévágását, a keleti és nyugati országrész közötti törésvonalat. A következő kormány számára a fő feladat az északi és déli országrészek közötti különbségek eltüntetése lesz, nem az északi rész lehúzása, hanem a déli régiók felhúzása, felzárkóztatása által.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarországnak soha nem szabad beletörődnie a városiasodásba úgy, hogy eltűnjenek a falvak. Amikor a győztes választás után újraszabják az önkormányzatok helyzetét, az lesz a kérdés, hogyan lehet modernizálni úgy, hogy a falvakat ne tegyék tönkre közben.

A miniszterelnök az orosz–ukrán háború kapcsán elmondta, hogy nem gyerekjáték, és a szomszédban zajlik. Orbán Viktor szerint ki kell maradnunk a háborúból, és ki kell maradnunk a háború finanszírozásából is.

„A 2026-os választást meg fogjuk nyerni. Egy higgadt, nyugodt tónussal, fegyelmezett testtartással, a feladatokat elvégezve fogjuk megnyerni” – jelentette ki beszéde végén Orbán Viktor. Hozzátette, hogy a munka a választás után kezdődik, számos szakmai kihívással kell majd szembenézni utána. Azonban a miniszterelnök szerint egyetlen feladat sem olyan komplex és összetett, mint amilyen az új önkormányzati rendszer megalkotása lesz. Egész egyszerűen azért, mert itt a legtöbb a szereplő, és itt a legsokszínűbbek az érdekek: más egy falué, egy középvárosé és egy nagyvárosé. A kormányfő szerint ez nagy munka, komolyságot, fölkészültséget, tapasztalatot igényel, és ezt rajtuk kívül más nem is tudja elvégezni.