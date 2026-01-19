Deviza
EUR/HUF385,95 0% USD/HUF331,67 0% GBP/HUF445,04 0% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF91,37 0% RON/HUF75,77 0% CZK/HUF15,89 0% EUR/HUF385,95 0% USD/HUF331,67 0% GBP/HUF445,04 0% CHF/HUF415,8 0% PLN/HUF91,37 0% RON/HUF75,77 0% CZK/HUF15,89 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 760,67 -0,45% MTELEKOM1 906 -0,73% MOL3 508 -0,68% OTP38 340 -0,37% RICHTER10 460 -0,1% OPUS545 -0,55% ANY8 020 -0,5% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 330,43 -0,71% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 587,99 -0,76% BUX121 760,67 -0,45% MTELEKOM1 906 -0,73% MOL3 508 -0,68% OTP38 340 -0,37% RICHTER10 460 -0,1% OPUS545 -0,55% ANY8 020 -0,5% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,15% BUMIX10 330,43 -0,71% CETOP4 162,6 +0,01% CETOP NTR2 587,99 -0,76%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
miniszerelnök
vidék
Orbán Viktor
kormányfő
önkormányzat

Orbán Viktor: Budapest nélkül nincs kétharmad, de a vidék nélkül nincs győzelem

A miniszterelnök az Országos Önkormányzati Fórumon tartott beszédet. Orbán Viktor szerint a kormány fontos eredménye, hogy felszámolta a keleti és nyugati országrész közötti törésvonalakat.
VG
2026.01.19, 12:00
Frissítve: 2026.01.19, 12:37

„Budapest kell a kétharmadhoz, a győzelemhez azonban a vidék kell, a vidék a Fidesz–KDNP szívcsakrája – jelentette ki hétfőn, az Országos Önkormányzati Fórumon tartott beszédében Orbán Viktor. – Helyi tudás nélkül ezt az országot nem lehet kormányozni. Mi pedig nem látogatjuk a vidéket, mi onnan jövünk” – tette hozzá. A miniszterelnök kiemelte, hogy 2022-ben a Budapesten kívüli választókerületek közül mindössze kettőben nem nyertek.

0F3A6158 Orbán Viktor budapesti békecsúcs
Orbán Viktor az Országos Önkormányzati Fórumon tartott beszédet / Fotó: Polyák Attila

A kormányfő elmondta, hogy ma Magyarországon az önkormányzatoknak mindössze 10 százaléka terhelt hitellel, és az összes önkormányzati vagyonhoz képest a hitelek és a kölcsönök aránya 1,6 százalék. Egész Európában példátlanul alacsony ez a szint. Orbán kiemelte, hogy a vidék támogatásának fontos eszköze volt a Modern Városok Program és a Magyar Falu Program.

Orbán Viktor: megszüntettük a kelet és nyugat közötti törésvonalakat

A miniszterelnök szerint a kormány egyik nagy eredménye, hogy megszüntette Magyarország kettévágását, a keleti és nyugati országrész közötti törésvonalat. A következő kormány számára a fő feladat az északi és déli országrészek közötti különbségek eltüntetése lesz, nem az északi rész lehúzása, hanem a déli régiók felhúzása, felzárkóztatása által.

Orbán Viktor kiemelte, hogy Magyarországnak soha nem szabad beletörődnie a városiasodásba úgy, hogy eltűnjenek a falvak. Amikor a győztes választás után újraszabják az önkormányzatok helyzetét, az lesz a kérdés, hogyan lehet modernizálni úgy, hogy a falvakat ne tegyék tönkre közben.

A miniszterelnök az orosz–ukrán háború kapcsán elmondta, hogy nem gyerekjáték, és a szomszédban zajlik. Orbán Viktor szerint ki kell maradnunk a háborúból, és ki kell maradnunk a háború finanszírozásából is.

„A 2026-os választást meg fogjuk nyerni. Egy higgadt, nyugodt tónussal, fegyelmezett testtartással, a feladatokat elvégezve fogjuk megnyerni” – jelentette ki beszéde végén Orbán Viktor. Hozzátette, hogy a munka a választás után kezdődik, számos szakmai kihívással kell majd szembenézni utána. Azonban a miniszterelnök szerint egyetlen feladat sem olyan komplex és összetett, mint amilyen az új önkormányzati rendszer megalkotása lesz. Egész egyszerűen azért, mert itt a legtöbb a szereplő, és itt a legsokszínűbbek az érdekek: más egy falué, egy középvárosé és egy nagyvárosé. A kormányfő szerint ez nagy munka, komolyságot, fölkészültséget, tapasztalatot igényel, és ezt rajtuk kívül más nem is tudja elvégezni.

Országszerte

Országszerte
1095 cikk
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu