Rendkívüli: változtathat a kormány a rezsicsökkentésen a hideg miatt – Orbán Viktor sejtelmes üzenetet tett közzé

Évtizedek óta nem volt ilyen hideg a január a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor arról írt a kormányülés előtt, hogy rákapcsolhatnak a rezsicsökkentésre.
VG
2026.01.21, 07:25
Frissítve: 2026.01.21, 08:02

„Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz” – írta szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor rezsicsökkentés
Változtathat a rezsicsökkentés szabályain a kormány / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök hozzátette, hogy az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. Szerinte a rezsicsökkentésre most rá kell tenni egy lapáttal, és rá is fognak tenni. „Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata” – zárta bejegyzését a kormányfő.

Egyszerre borult ki Szijjártó Péter és Orbán Viktor az orosz gáz és olaj miatt: „Jobb lenne ezt nem kipróbálni”

„Kibújt a szög a zsákból. A Tisza új gazdaságpolitikusa az első munkanapján bejelentette, hogy levágná Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Most már tudjuk, miért küldték: hogy végrehajtsa, amit Brüsszelben kitaláltak” – írta keddi bejegyzésében a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a magyar kormány az orosz-ukrán háború kirobbanása óta küzd azért, hogy Magyarországot ne vágják el az orosz energiahordozóktól. „Ez nem ízlés vagy kedv kérdése. Azért tesszük, mert ez Magyarország legolcsóbb és legfontosabb energiaforrása:

  • Ha nincs orosz gáz, nincs rezsicsökkentés.
  • Ha nincs orosz olaj, ugrik a benzin ára.”

Meglepetések várhatók a januári gázszámlában – a nagy hideg teszteli a rezsicsökkentést

Magyarország földgázellátása az utóbbi években megszokottól hidegebb, de lényegében csak normál téli időjárás idején is biztosított, de érdemes elmélyedni a részletekben. Az egyik fő kérdés a szállítás biztonsága, a másik a lakossági felhasználásnak az a hányada, amelyért az adott háztartás a rezsicsökkentettnél jóval magasabb tarifát köteles fizetni.

A hazai föld alatti gáztárolók (folyamatosan csökkenő) töltöttsége jelenleg bő 55 százalék, ennyi az ország éves gázigénye közel 40 százalékának a kielégítésére elég.

Ennek alapján már önmagában is hátradőlhetünk. Két dolgot azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni: e gáz felhasználásának határt szab, hogy egységnyi idő alatt mennyi gáz vehető ki a tárolókból, illetve feltételezünk kell a szállítórendszer stabil működését.

Nincs gond az importtal sem. 

