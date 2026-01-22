Ennyi volt: Orbán Viktornak most lett elege végleg Zelenszkijből, kőkemény levélben adta ki az útját – „Mindenki megkapja, ami neki jár”
Túlzás nélkül kőkeményen nyilatkozott Orbán Viktor az ukrán elnökről. Ezt a magyar miniszterelnök egy nyílt levél formájában tette meg, amelyet a közösségi oldalán osztott meg néhány perccel korábban.
Fontos ugyanakkor leszögezni, hogy az éles hangvételű írás csak reakció, előzetesen ugyanis Zelenszkij nyilvánult meg a magyar kormányfőről feltűnően durva módon.
Zelenszkij rátámadt Orbán Viktorra
Hogy pontosan mi történt, az jól dokumentált a világsajtóban, így az ukrán média is részletesen foglalkozik vele. Nem kevesebb történt, mint hogy Zelenszkij kijelentette,
Orbán Viktor rászolgált egy pofonra.
Mindezt a magyar miniszterelnökre félreérthetetlen utalással fogalmazta meg. Az ukrán államfő a davosi Világgazdasági Fórumon kijelentette – a beszédéről részletesen itt írtunk –, hogy az EU-n belül olyan erők működnek, amelyek megpróbálják elpusztítani azt, és itt emelte ki a magyar miniszterelnök szerepét.
Zelenszkij egészen konkrétan azt mondta, hogy az Európa elpusztítására törekvő erők egyetlen napot sem vesztegetnek el. Szavai szerint ezek az erők még az EU-n belül is tevékenykednek.
Minden egyes Viktor, aki Európa pénzéből él, miközben megpróbálja eladni az európai érdekeket, megérdemel egy pofont – közölte, ugyanakkor azt nem említette, hogy ez a leírás bizonyos szemszögből nézve magára nézve biztosan igaz. De itt nem állt meg, azzal folytatta, hogy
csak azért, mert ő („Viktor”) jól érzi magát Oroszországban, még nem jelenti azt, hogy hagynunk kellene, hogy az európai fővárosok kis Moszkvákká változzanak.
Hogy Zelenszkij egészen pontosan min borult ki, azt nem tudni, viszont arról is beszélt, hogy Oroszország megpróbálja a „fagyos halálba kergetni az ukránokat” a mínusz 20 Celsius-fokos hidegben, de erre nem lenne képes, ha más országokból nem kapna alkatrészeket a rakétái gyártásához.
És ez nem csak Kína. Oroszország európai, amerikai és tajvani vállalatoktól is kap alkatrészeket – állította. Azt is kifogásolta, hogy az orosz olaj továbbra is eladható a nemzetközi piacokon, az orosz olajcégek pedig továbbra is működnek.
Orbán Viktornak most lett elege végleg Zelenszkijből
Talán nem lepődik meg senki, hogy Orbán Viktor válaszára sem kellett sokáig várni. Fölösleges szépíteni: a magyar miniszterelnök nem finomkodott, kőkemény választ adott az ukrán elnök valóban nyilvánvalóan provokatív, ártó megszólalására.
Nyílt levelének rögtön az elején leszögezte, hogy úgy látja, nem fogják megérteni egymást.
Én egy szabad ember vagyok, aki a magyarokat szolgálja. Te egy szorult helyzetben lévő ember vagy, aki negyedik éve nem tud vagy nem akar lezárni egy háborút.
Annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke ehhez minden segítséget megad – mutatott rá a magyar miniszterelnök, egyúttal közölte Zelenszkijjel, hogy hiába hízeleg neki, továbbra sem tudja támogatni a háborús erőfeszítéseit.
Arra ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az ukrán emberek természetesen az elnökük válogatott sértései ellenére is számíthatnak rá, hogy Magyarország folytatni fogja Ukrajna ellátását
- elektromos árammal
- és üzemanyaggal,
- ahogy az Ukrajnából érkező menekülteket is segíteni fogja.
A többit az élet majd elrendezi, és mindenki megkapja, ami neki jár – zárult Orbán Viktor nyílt levele Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek, ami alább teljes egészében is megtekinthető. Rövid, de annál emlékezetesebb. „”