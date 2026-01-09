Hihetetlen derült ki a becsapódott Oresnyik rakétáról: teljesen más volt a célja, mint az ukránok először hitték

A csütörtökön Lviv városát eltaláló orosz hiperszonikus rakéta célja nem feltétlenül a háború menetének megváltoztatása lehetett, hanem inkább egyfajta üzenetként szolgált. Legalábbis erre utal, hogy a fegyver nem tartalmazott robbanóanyagot és fontos katonai célpontot sem talált el.

Az Oresnyik bevetése inkább üzenet, mint eszköz/Fotó: AFP

Az Oresnyiket nem tűpontosra tervezték – erre nincs is szükség

A Bloomberg összefoglalója szerint ez nem véletlen, hiszen az atomfegyver hordozására is alkalmas eszköz az űrből visszatérte több különálló célpontra vezethető fejet is tartalmaz, melyek elfogása még nehezebb. A rakéta ellen ezért az egyetlen védekezést az jelentheti, ha azt még akkor elkapják, amikor az űrben utazik, Ukrajna azonban nem rendelkezik ehhez szükséges képességekkel.

Amikor az Oresnyiket a háború során korábban, még 2024-ben bevetették, az oroszok előre értesítették az Egyesült Államokat, hogy az amerikaiak – akik műholdak segítségével képesek a Föld bármely pontján észlelni a ballisztikus rakéták kilövését – ne gondolják azt, hogy atomtámadás készül. Egyelőre nem világos, hogy a csütörtöki támadás előtt is ezt a procedúrát követték-e.

A robbanófejek hiánya így azt sugallhatja, hogy az oroszok fő célja nem a fizikai kár okozása volt, hanem inkább az Egyesült Államoknak és Európának küldtek üzenetet a hiperszonikus rakéta kilövésével, melyet egy kísérleti telepről indítottak Kapsztin Jarból.

Az atomtámadásokra optimalizált fegyvernek nincs is szüksége akkora pontosságra, mint más, precíziós fegyvereknek.

Oroszország az Oresnyik bevetését a Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája elleni támadásra válaszul szánta, noha Ukrajna tagadja, hogy ilyen csapást indított volna, és az amerikai nemzetbiztonsági szervek, például a CIA sem tartja bizonyítottnak az orosz vádakat. Szakértők szerint azonban Oroszországot aggasztja az Ukrajnának szánt biztonsági garanciuák terén elért előrelépés és más Moszkva számára kedvezőtlen történések, ezért volt kénytelen a Kreml bizonyítani, hogy továbbra is nyeregben van.

Ukrajna védtelen a hiperszonikus rakéta ellen

Noha Ukrajna nem rendelkezik az Oresnyik elfogásához szükséges eszközökkel,

a Lengyelországban és Romániában található Aegis Ashore ütegek SM-3 Block IIA rakétái képesek lehetnek erre, ahogy a Németország birtokában lévő Arrow 3 rendszerek is.

A hiperszonikus rakéta lelövése az űrben azt is eredményezheti, hogy annak egyes darabjai Oroszországra hullnak vissza, ráadásul az elfogórakéták indítása is hasonló a ballisztikus rakétákéhoz, ami félreértésekre adhat okot.