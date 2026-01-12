Deviza
Oresnyik
Gagarin
Oroszország

Lelepleződött Putyin csúcsfegyvere: már nevetnek az ukránok a rettegett Oresnyiken, kiderült róla az igazság – "Gagarin ilyennel repült az űrbe"

Egy lefoglalt orosz ballisztikus rakétából szovjet korabeli vákuumcsövek és mechanikus giroszkópok kerültek elő.
Andor Attila
2026.01.12, 07:37
Frissítve: 2026.01.12, 07:43

A CNN riportjában ukrán fegyverszakértők végigvezetik az újságírókat a rakéta roncsain, ismertetve annak belső felépítését. „Jurij Gagarin ugyanilyen típusú giroszkóppal repült” – jegyezte meg az egyik szakértő, utalva a rakéta roncsában talált navigációs rendszerre.
Az elemzők szerint, bár Oroszország áttörésként reklámozta a fegyvert, a kialakítás és az alkatrészek a régebbi programokból átvett, örökölt technológiára utalnak.

Oresnyik
Oresnyik: áttörés, vagy a szovjet technológia ujraéledése? / Fotó: VideoFromEveryWhere / Shutterstock

A rakéta egy analóg giroszkóp által vezérelt inerciális navigációs rendszert használ. A roncsokból feltárt vezérlőpanelek üveggel borított elektroncsövek – valószínűleg kriptronok vagy nagyfrekvenciás rezonátorok – jelenlétét mutatják, ami arra utal, hogy a rakéta architektúrája nem teljesen digitális.

Néhány alkatrészen 2018-as gyártási jelölések voltak, ami arra utalt, hogy korábbi projektekhez szánták őket.

Ezenkívül a CNN felvételein látható a rakéta hasznos teherének kilövési mechanizmusa is. A szerkezet hat lőszer kilövésére szolgál, amelyek mindegyike kisebb kinetikus lövedékekre esik szét.

Az elemzők azonban megjegyezték, hogy a 2026. január 9-i Lviv közelében végrehajtott csapás funkcionális hibákat mutatott: mindössze négy lőszercsoport és két elszigetelt elem érte el a földet, a szétszóródás gyenge pontosságra vagy részleges szétesésre utal. 
Az ukrán hírszerzés úgy véli, hogy a robbanófej kizárólag a mozgási energiára és a tömegre támaszkodik, nem a robbanóanyagokra. A CNN szerint a rakéta a terminális fázisban meghaladhatja a Mach 11-et (körülbelül 3740 m/s), azaz egy jól összeszerelt szerkezet.

Miközben Oroszország továbbra is az Oresnyikot következő generációs fegyverként népszerűsíti, a CNN és ​​az ukrán törvényszéki szakértők által közzétett megállapítások arra utalnak, hogy a rendszer régi hardvereket tartalmaz, és valós telepítések során teljesítménykorlátozásokkal küzd.

A Reuters jelentése szerint január 9-én Oroszország kilőtte Oreshnik közepes hatótávolságú ballisztikus rakétáját egy állami tulajdonú létesítményre Lvivben, mindössze néhány kilométerre a lengyel határtól, csupán kisebb szerkezeti károkat okozva . A rakéta inert lőszert hordozott, és egy szélesebb körű, drónokkal és más rakétákkal végrehajtott éjszakai támadás része volt.

Hihetetlen derült ki a becsapódott Oresnyik rakétáról: teljesen más volt a célja, mint az ukránok először hitték 

A hiperszonikus rakéta bevetése nem feltétlenül katonai célok elérésére szolgált. Az Oresnyik inkább az Egyesült Államoknak és Európának szóló üzenet.
A Bloomberg összefoglalója szerint ez nem véletlen, hiszen az atomfegyver hordozására is alkalmas eszköz az űrből visszatérte után több különálló célpontra vezethető fejet is tartalmaz, melyek elfogása még nehezebb. 

A rakéta ellen ezért az egyetlen védekezést az jelentheti, ha még akkor elkapják, amikor az űrben utazik, Ukrajna azonban nem rendelkezik ehhez szükséges képességekkel.

Amikor az Oresnyiket a háború során korábban, még 2024-ben bevetették, az oroszok előre értesítették az Egyesült Államokat, hogy az amerikaiak – akik műholdak segítségével képesek a Föld bármely pontján észlelni a ballisztikus rakéták kilövését – ne gondolják azt, hogy atomtámadás készül. Egyelőre nem világos, hogy a csütörtöki támadás előtt is ezt a procedúrát követték-e.

A robbanófejek hiánya így azt sugallhatja, hogy az oroszok fő célja nem a fizikai kár okozása volt, hanem inkább az Egyesült Államoknak és Európának küldtek üzenetet a hiperszonikus rakéta kilövésével, melyet egy kísérleti telepről indítottak, Kapsztin Jarból. 
 

