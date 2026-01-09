A Kijev elleni orosz támadás egy nagykövetséget is elért – jobban sürgetik a békét, mint valaha

Katar hivatalos tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy megrongálódott a kijevi nagykövetségének épülete a csütörtök éjszakai Oresnyik-támadások során. A dohai külügyminisztérium közlése szerint a lövedékek okozta károk ellenére a diplomáciai képviselet egyetlen munkatársa sem sérült meg, és személyi áldozatról nincs tudomás.

Kijev elleni orosz Oresnyik-támadás: Katar nagykövetsége is megsérült, Doha jobban sürgeti a békét, mint valaha / Fotó: AFP

A tárca közleményében hangsúlyozta: a nemzetközi jog értelmében kiemelt kötelezettség a nagykövetségek, diplomáciai missziók, nemzetközi szervezetek székhelyeinek, valamint a civil létesítmények védelme, különösen fegyveres konfliktusok idején. Katar szerint a diplomáciai személyzet biztonságát minden körülmények között garantálni kell, összhangban a nemzetközi egyezményekkel és normákkal.

A közleményben Katar ismét megerősítette álláspontját az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban:

Doha továbbra is a párbeszéden és békés eszközökön alapuló rendezést tartja az egyetlen járható útnak.

A külügyminisztérium kiemelte, hogy az ország teljes mértékben támogat minden olyan nemzetközi kezdeményezést, amely a feszültség csökkentését és az eszkaláció elkerülését szolgálja, az ENSZ Alapokmányának és a nemzetközi jog alapelveinek megfelelően.

A kijevi nagykövetséget ért találat újabb példája annak, hogy a háború következményei egyre gyakrabban érintik a diplomáciai és civil infrastruktúrát is, ami nemzetközi szinten is fokozza az aggodalmakat a konfliktus kiszélesedésének kockázata miatt.

Oresnyik rakétával lőtték Kijevet az oroszok

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken nyugati országoktól kért segítséget légvédelemre, kommentálva az orosz Oresnyik ballisztikus rakéta támadását. Az orosz fegyveres erők január 9-én éjjel Oresnyik rakétarendszerrel támadták meg Ukrajnát. A minisztérium megerősítette, hogy a támadás válasz volt Kijev december végén, 2025-ben tett kísérletére, hogy megsemmisítse Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciáját.

Összesen 242 drón repült az éjszaka folyamán, csak ballisztikus rakétákból 13, amelyek energetikai és polgári infrastruktúra-létesítményeket támadtak, egy közepes hatótávolságú Oresnyik ballisztikus rakéta, valamint 22 szárnyas rakéta – nyilatkozta Zelenszkij. A támadás pont akkor történt, amikor jelentős lehűlés volt. Ebben a támadásban sérült meg Katar kijevi nagykövetsége is.