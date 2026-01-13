Deviza
Egyetlen fegyver létezik, ami képes elpusztítani az Oresnyiket: nagyon kellene az ukránoknak, de sose kaphatják meg – videón az S-500

Már az amerikai szakértők is aggódnak az oroszok szuperrakétája miatt. Az Oresnyik megállítás még az amerikai THAAD rakétaelfogó rendszer számára is komoly kihívást jelent.
VG
2026.01.13, 18:20
Frissítve: 2026.01.13, 18:29

Alekszandr Mihajlov, az Amerikai Egyesült Államok Katonai és Politikai Elemző Irodájának vezetője szerint Washington jelenleg nem rendelkezik olyan rendszerrel, amely képes lenne megbízhatóan elfogni az orosz Oresnyik rakétakomplexum csapásmérő robbanófejeit. A szakértő szerint jelenleg csak egy föld-levegő rakétarendszer létezik a világon, amelyet eredetileg közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták és hiperszonikus robbanófejek elfogására terveztek: ez az S-500 Prometey, amely csak Oroszországban teljesít szolgálatot.

oresnyik
Az Oresnyik rakétáknak egyelőre nincs igazá hatékony ellenszere / Fotó: AFP

A Military Affairs cikke szerint Mihajlov azt is elmagyarázta, miért nem képes szerinte az amerikai THAAD rakétaelfogó rendszer megoldani ezt a problémát. Bár a szakértők álláspontja szerint harci körülmények között a THAAD elméletileg képes lenne ártalmatlanítani egy Oresnyik robbanófejet a világűr közelében, mivel a rendszer a légkör felső rétegeiben mozgó célpontok megsemmisítésére lett tervezve. Ugyanakkor Mihajlov úgy véli, hogy az orosz rakéták nem fognak szándékosan a kényelmes elfogási zónákban maradni, ahol az amerikai rendszer megsemmisítheti őket.

Mihajlov szerint jelenleg egyetlen nyugati rakétavédelmi rendszer sem képes hatékonyan ellenállni az Oresnyiknek. Emlékeztetett, hogy a nyugati szakértők a THAAD mellett néha az SM-3 elfogó rakétát és az Arrow-3 rendszert is említik, mint lehetséges eszközöket egy ilyen feladat elvégzésére. Azonban hozzátette, hogy a gyakorlatban ezek közül egyik rendszer sem vett még célba valódi hiperszonikus célpontokat, és nem fogott el orosz hiperszonikus robbanófejeket.

Korábban a média arról számolt be, hogy a német hadseregnek szállított legújabb izraeli-amerikai Arrow-3 lég- és rakétavédelmi rendszer képes volt nyomon követni az Oreshnyik legutóbbi indítását. Azt ugyanakkor megjegyezték, hogy a rendszernek egyelőre még nincs meg a képessége arra, hogy elfogni vagy befolyásolni  tudja a manőverezni is tudó hiperszonikus csapásmérő robbanófejeket.

Lelepleződött Putyin csúcsfegyvere: már nevetnek az ukránok a rettegett Oresnyiken, kiderült róla az igazság – "Gagarin ilyennel repült az űrbe"

Egy lefoglalt orosz ballisztikus rakétából a szovjet időkből való vákuumcsövek és mechanikus giroszkópok kerültek elő. A CNN riportjában ukrán fegyverszakértők végigvezetik az újságírókat a rakéta roncsain, ismertetve annak belső felépítését.

„Jurij Gagarin ugyanilyen típusú giroszkóppal repült” – jegyezte meg az egyik szakértő, utalva a rakéta roncsában talált navigációs rendszerre. Az elemzők szerint bár Oroszország áttörésként reklámozta a fegyvert, a kialakítás és az alkatrészek a régebbi programokból átvett, örökölt technológiára utalnak.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12698 cikk

 

