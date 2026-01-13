Egyetlen fegyver létezik, ami képes elpusztítani az Oresnyiket: nagyon kellene az ukránoknak, de sose kaphatják meg – videón az S-500
Alekszandr Mihajlov, az Amerikai Egyesült Államok Katonai és Politikai Elemző Irodájának vezetője szerint Washington jelenleg nem rendelkezik olyan rendszerrel, amely képes lenne megbízhatóan elfogni az orosz Oresnyik rakétakomplexum csapásmérő robbanófejeit. A szakértő szerint jelenleg csak egy föld-levegő rakétarendszer létezik a világon, amelyet eredetileg közepes hatótávolságú ballisztikus rakéták és hiperszonikus robbanófejek elfogására terveztek: ez az S-500 Prometey, amely csak Oroszországban teljesít szolgálatot.
A Military Affairs cikke szerint Mihajlov azt is elmagyarázta, miért nem képes szerinte az amerikai THAAD rakétaelfogó rendszer megoldani ezt a problémát. Bár a szakértők álláspontja szerint harci körülmények között a THAAD elméletileg képes lenne ártalmatlanítani egy Oresnyik robbanófejet a világűr közelében, mivel a rendszer a légkör felső rétegeiben mozgó célpontok megsemmisítésére lett tervezve. Ugyanakkor Mihajlov úgy véli, hogy az orosz rakéták nem fognak szándékosan a kényelmes elfogási zónákban maradni, ahol az amerikai rendszer megsemmisítheti őket.
Mihajlov szerint jelenleg egyetlen nyugati rakétavédelmi rendszer sem képes hatékonyan ellenállni az Oresnyiknek. Emlékeztetett, hogy a nyugati szakértők a THAAD mellett néha az SM-3 elfogó rakétát és az Arrow-3 rendszert is említik, mint lehetséges eszközöket egy ilyen feladat elvégzésére. Azonban hozzátette, hogy a gyakorlatban ezek közül egyik rendszer sem vett még célba valódi hiperszonikus célpontokat, és nem fogott el orosz hiperszonikus robbanófejeket.
Korábban a média arról számolt be, hogy a német hadseregnek szállított legújabb izraeli-amerikai Arrow-3 lég- és rakétavédelmi rendszer képes volt nyomon követni az Oreshnyik legutóbbi indítását. Azt ugyanakkor megjegyezték, hogy a rendszernek egyelőre még nincs meg a képessége arra, hogy elfogni vagy befolyásolni tudja a manőverezni is tudó hiperszonikus csapásmérő robbanófejeket.
Lelepleződött Putyin csúcsfegyvere: már nevetnek az ukránok a rettegett Oresnyiken, kiderült róla az igazság – "Gagarin ilyennel repült az űrbe"
Egy lefoglalt orosz ballisztikus rakétából a szovjet időkből való vákuumcsövek és mechanikus giroszkópok kerültek elő. A CNN riportjában ukrán fegyverszakértők végigvezetik az újságírókat a rakéta roncsain, ismertetve annak belső felépítését.
„Jurij Gagarin ugyanilyen típusú giroszkóppal repült” – jegyezte meg az egyik szakértő, utalva a rakéta roncsában talált navigációs rendszerre. Az elemzők szerint bár Oroszország áttörésként reklámozta a fegyvert, a kialakítás és az alkatrészek a régebbi programokból átvett, örökölt technológiára utalnak.